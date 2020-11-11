BMW в РФ почала показувати Крим російським

У навігаторах автомобілів BMW, які продаються в Росії, стала доступна функція установки карти, на якій тимчасово окупований Крим відзначений як територія Російської Федерації.

Про це написала російська служба ВВС, нагадавши, що країни ЄС і США офіційно вважають Крим українським.

"BMW Group веде постійну роботу з оновлення картографічних даних навігаційних систем, в тому числі з урахуванням законодавства країни/регіону, де автомобіль купується або експлуатується. Однак є можливість змінити налаштування, задані за замовчуванням, якщо клієнт забажає експлуатувати автомобіль в іншій юрисдикції", – сказано у відповіді пресслужби російського відділення групи BMW на запит журналістів.

У статті також зазначається, що подібну практику впровадили і в компанії Nissan. Наприклад, на навігаційному порталі цього виробника авто окупований Крим також показаний як частина Росії, якщо заходити на сайт з російської IP-адреси. При цьому користувачам з IP інших країн сайт Nissan Navigation Portal показує Крим українським.

Для користувачів з російським IP на картах Nissan Крим виглядає як частина РФ. ВВС

Користувачі з інших IP на картах Nissan бачать Крим частиною України. ВВС

Що стосується навігаційних систем Volkswagen, то там карти також можуть відрізнятися в залежності від країни.

"Однак це не дозволяє робити будь-які висновки про позиції Volkswagen стосовно міжнародних та територіальних кордонів", – йдеться у відповіді компанії на журналістський запит.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні американське видання The New York Times опублікувало карту поширення коронавірусу COVID-19 у світі, на якій окупований Крим був позначений російською територією. Помилку було виправлено лише після заяви посольства України в США.