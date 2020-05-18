Лікарі розповіли про симптоми дитячої хвороби, що нагадує синдром Кавасакі, яку почали масово виявляти на тлі пандемії COVID-19.

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Як повідомляє ТСН.Тиждень, випадки захворювання вже зафіксовані у США, Британії, Франції, Іспанії, Нідерландах та Італії. Героїня сюжету Амбер розповіла про хворобу у свого 9-річного сина: у нього з'явилася сильна блювота, лихоманка, був відсутній апетит. Крім цього, лікарі спостерігають у дітей висип по всьому тілу, набряки кінцівок та високу температуру.

"У дітей немає симптомів, схожих на симптоми коронавірусу. Це не респіраторні захворювання, у них немає проблем із диханням. У них це більше проявляється як запалення кровоносних судин, які потім можуть привести до проблем із серцем", – каже губернатор штату Нью- Йорк Ендрю Куомо.

Блювота, лихоманка і висип: лікарі розповіли про симптоми загадкової дитячої хвороби, що з'явилася на тлі COVID-19

За словами вчених, ця хвороба з'являється через велику кількість антитіл після зараження на коронавірус, а одним із найгірших варіантів розвитку є аневризма коронарної артерії.

"Позитивний момент у тому, що поки таких випадків небагато. Отримавши правильне лікування, діти одужують. І я не можу запевнити, що кількість хворих зростатиме. Минулого тижня кількість пацієнтів у педіатричному відділенні зросла, тому слід бути вкрай уважними", – говорять паризькі лікарі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США й Італії серед дітей почався спалах хвороби, схожої на синдром Кавасакі.