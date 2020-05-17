Колишній мер Нью-Йорка Майк Блумберг планує виділити приблизно 250 мільйонів доларів на підтримку кандидатури демократа Джо Байдена на президентських виборах у США.

Про це повідомляє на Reuters. Щоправда, зазначається, що представники останнього відмовилися підтверджувати відповідну інформацію.

"Як сказав Майк, він підтримує ексвіцепрезидента в протистоянні з Дональдом Трампом. Нині ми шукаємо, як найкраще підтримати Байдена, а також перемогу демократів", – прокоментувала представниця Блумберга.

Байден, Блумберг і Трамп

У команді ж ексвіцепрезидента наголосили, що раніше Блумберг висловив офіційну підтримку Байдену в березні цього року, після того, як сам зняв свою кандидатуру з президентських перегонів.

Відомо, що в квітні Байден і Трамп зібрали щонайменше 60 мільйонів доларів кожен, проте загалом республіканці й нинішній американський лідер мають значну грошову перевагу.

Нагадаємо, що вибори 46-го президента США повинні відбутися 3 листопада 2020 року.

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