Вчені знайшли речовину, яка блокує коронавірус

Польські вчені заявили, що виявили речовину, здатну знизити активність коронавірусу COVID-19.

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Досліди на тваринах пройшли успішно, однак на людині препарат ще не тестували. Про це повідомляє Польське агентство друку.

Винахід являє собою хімічну сполуку під назвою HTCC. При цьому речовина впливає не тільки на новий тип коронавірусу, але і на MERS-CoV – збудник близькосхідного респіраторного синдрому, який з'явився в Саудівській Аравії восени 2012 року.

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На думку вчених, це багатообіцяючий перший крок на шляху до винаходу ліків. HTCC було запатентоване і раніше тестувалося на тваринах – у гризунів ця субстанція не викликала погіршень в роботі органів дихання і не демонструвала токсичності.

Вчені похвалилися, що використовували не тільки стандартну клітинну модель, але і просунуту систему, що моделює повністю диференційований епітелій дихальної системи людини.

HTCC – полімерне з'єднання, яке було створено на основі хітозану, отриманого з креветок або грибів. Дослідники показали, що цей полімер зв'язується з білком Спайка, який утворює "корону" вірусу, і блокує його взаємодію з рецептором клітини і, як наслідок, з вірусом, що потрапляє в клітину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше китайські лікарі в рамках дослідження застосували спосіб лікування коронавірусу за допомогою плазми крові тих, хто вже одужав, і отримали результат за три дні.

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