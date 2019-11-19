Блокада парламенту у Грузії: з'явилися нові дані

У Тбілісі (Грузія) триває акція протесту опозиції, незважаючи на силовий розгін поліцією напередодні.

Мітингувальники вимагають провести позачергові парламентські вибори. Про це повідомляє "Інтерфакс".

Зазначається, що декілька десятків людей знову встановили намети. Щоправда, вже не на проїзній частині проспекту Руставелі, а на площі перед парламентом, де провели всю ніч.

У Грузії тривають масові протести опозиції Irakli Gedenidze/Reuters

"Нічого не змінюється і протест із вимогою відставки уряду й призначення дострокових парламентських виборів за пропорційною системою триває", – заявив один із лідерів опозиційної партії "Європейська Грузія" Акакій Бобохідзе.

За його словами, на ранок 19 листопада у Тбіліському міському суді призначено процеси над 37 протестувальниками, яких напередодні затримали під час силового розгону.

Протест у Тбілісі увечері 17 листопада Володимир Умікашвілі/NEWSGEORGIA

"Всі ці люди затримані за політичними мотивами, і ми вимагатимемо їхнього негайного звільнення", – додав Бобохідзе.

Протест у Тбілісі увечері 17 листопада Володимир Умікашвілі/NEWSGEORGIA

Водночас на засіданні бюро законодавчого органу Грузії, яке відбулося увечері 18 листопада після розблокування будівлі парламенту, голова комітету з економічних питань Роман Какулія заявив, нібито у них "є інформація" про виявлення поліцейськими в одному з наметів учасників акції "коктейлів Молотова" і молотків.

Протести у Грузії krymr.com

Щоправда, зазначив він, ці дані ще потрібно перевірити. Зі свого боку правоохоронні органи поки не повідомляли про подібну знахідку у таборі опозиціонерів.

18 листопада у Грузії поліція розігнала активістів водометами currenttime.tv

Протести у Грузії jam-news.net

Протести у Грузії jam-news.net

Протести у Грузії jam-news.net

Протести у Грузії jam-news.net

Нагадаємо:

14 листопада парламент Грузії провалив Конституційний законопроєкт щодо проведення парламентських виборів у 2020 році за пропорційною системою з нульовим виборчим бар'єром.

Щоб продовжити розгляд ініціативи, потрібні були голоси 113 депутатів зі 150. Але "за" зміни проголосував лише 101 депутат. Здебільшого утрималися мажоритарники від правлячої партії "Грузинська мрія".

Відмовитися від мажоритарних виборів до парламенту вже у 2020 році "Грузинська мрія" і особисто її лідер Бідзіна Іванішвілі пообіцяли 24 червня, поступившись вимогам опозиції і численних акцій протесту.

Як писав OBOZREVATEL:

17 листопада у Тбілісі почався масовий протест опозиції з вимогою провести позачергові парламентські вибори. На мітинг "Всі мінус один – Бідзіна має піти" вийшли декілька тисяч людей. Акцію біля грузинського парламенту у відповідь на провал виборчої реформи організували більш ніж 20 політичних сил.

18 листопада спецпризначенці у Тбілісі розігнали багатотисячний протест перед парламентом. Поліція відтіснила учасників акції з проспекту Руставелі. До цього мітингувальникам дали пів години на те, щоб розійтися. Однак і лідери, й активісти відмовилися залишати площу. Затримали 37 осіб.

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