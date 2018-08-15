Блокада Азовського моря: США різко відреагували на дії Росії

Державний департамент США назвав дії Росії в Азовському морі спробою дестабілізувати Україну.

"Ми вважаємо перепони міжнародному транспортному судноплавству в Азовському морі з боку Росії черговим прикладом спроб Росії дестабілізувати Україну", - заявили у відомстві, передає "Голос Америки".

У Держдепі нагадали, що США продовжують підтримувати суверенітет України та її територіальну цілісність в міжнародно визнаних кордонах.

"Ми також закликаємо Росію припинити створювати перепони міжнародному транспортному судноплавству в Азовському морі", - сказано в повідомленні.

Як відомо, протягом останніх місяців Росія затримала численні судна, що прямували в порти Бердянська і Маріуполя.

У свою чергу міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що Україна веде переговори з країнами ЄС і США про введення санкцій проти Росії у відповідь на блокаду.

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Експерти у Вашингтоні застерігали, що Росія наблизилася до анексії Азовського моря і Київ майже не має інструментів, щоб цьому перешкодити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британський експерт Глен Грант передрік захоплення Росією Азовського моря і Одеси.