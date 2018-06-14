Близький друг: в Грузії визначилися з кандидатом в прем'єри

Парламентська більшість в Грузії обрала 36-річного в.о. міністра фінансів Мамуку Бахтадзе кандидатом на пост прем'єр-міністра країни.

Про це повідомив лідер парламентської більшості, депутат Арчіл Талаквадзе, передає "РИА Новости".

"Команда одноголосно підтримала дану кандидатуру", - сказав він.

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Бахтадзе після подання в якості кандидата на пост прем'єра назвав свої пріоритети на посаді глави уряду, серед яких: повноцінна євроатлантична інтеграція країни, фінансові реформи і створення нової економічної моделі, розвиток системи освіти, а також реалізація концепції "малого уряду", що передбачає зменшення кількості чиновників. При цьому держстуруктури стануть більш універсальними.

За словами Талаквадзе, зараз коаліція спільно з Бахтадзе розпочне консультації для формування нового складу уряду.

Варто відзначити, що, за даними грузинських ЗМІ, Бахтадзе є близьким другом Ути Іванішвілі - сина засновника і голови правлячої партії, екс-прем’єра Бідзіни Іванішвілі. Бахтадзе очолив Грузинську залізницю у 2012 року, відразу після приходу "Грузинської мрії" до влади.

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