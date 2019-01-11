Ближче до НАТО: Македонія ухвалила історичне рішення

Македонський парламент остаточно ухвалив конституційні зміни про перейменування країни на Північну Македонію.

Як передає 24.mk, це рішення підтримала більшість депутатів (81 з 120). Поправками до конституції була вирішена проблема з визнанням суверенітету сусідніми державами.

Перейменування держави стало реалізацією угоди з Грецією, яка підписувалася з метою відкрити Македонії шлях до вступу в ЄС і НАТО.

Македонія з часів розпаду Югославії сперечається з Грецією щодо назви. На вимогу Греції Македонія була прийнята в ООН у 1993 році під назвою Колишня Югославська Республіка Македонія (КЮРМ). Греція наполягає на тому, щоб назва Македонії була змінена, щоб уникнути плутанини з грецької провінцією - історичним регіоном Македонія, яка межує з однойменною незалежною республікою. У зв'язку з цією суперечкою Греція і блокувала вступ Македонії в Європейський Союз і НАТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Македонії також проводився референдум про перейменування країни, однак у ньому взяла участь лише 1/3 населення.

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