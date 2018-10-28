''Блискуча робота'': стали відомі деталі кіберудару США по Росії

Спеціальна операція, проведена кіберкомандуванням США з метою протидії поширенню російської дезінформації та запобігання втручанню Росії в американські вибори, виявилася надзвичайно успішною. В першу чергу тому, що її основною метою стали прості виконавці.

Про це в ефірі ObozTV заявив експерт з кібербезпеки Володимир Стиран. За його словами, військові кібероперації структури США проводять вже дуже давно, проте на цей раз вони продемонстрували щось зовсім нове, надіславши безпосередньо виявленим російським хакерам прямі попередження.

"Блискуче, я вважаю. Ось така абсолютно відкрита, офіційна, зразково-показова операція - дійсно, таке відбувається вперше", - запевнив Стиран.

Він вважає, що США вчинили дуже правильно, застосувавши персональний підхід. Адже людей в Росії, які можуть виконувати подібні завдання - всього сотні. Закладаючи в цих хакерів сумніви у всемогутності своєї держави, російські спецслужби можна залишити без фахівців.

"Держдеп США представляє для них загрозу, а у американського правосуддя дуже довга пам'ять. Тому молоді й кваліфіковані люди, які виконують такі завдання, навіть якщо вони служать десь в ГРУ, я вважаю, що вони задумаються, отримавши таке повідомлення. Тому що вони думали, що держава забезпечила їм анонімність - ан ні!" - резюмував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські спецслужби здійснили чергову кібератаку на Україну.

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