МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
LTE планшету Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

''Блискуча операція Міноборони'': у мережі засумнівалися щодо самогубства пропагандиста Кремля

8.3тЧитати матеріал російською

Самогубство журналіста російського пропагандистського телеканалу НТВ Микити Развозжаєва, який 29 жовтня викинувся з вікна у Москві, називають "операцією Міноборони РФ".

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), прикріпивши посилання на сторінку пособника окупантів на сайті "Миротворець".

"Чергова блискуча операція Міністерства оборони... На жаль, парашут не розкрився, синява... росіянин стрибає з вікна", — написав він.

''Блискуча операція Міноборони'': у мережі засумнівалися щодо самогубства пропагандиста Кремля

Також користувачі засумнівалися у самогубстві журналіста.

Микита Развозжаєв

Микита Развозжаєв

"Викинули новососи?", "І чи викинувся?", "Виконав команду вождя: всі в рай", "Ну чьо, погнали?" — пишуть користувачі.

''Блискуча операція Міноборони'': у мережі засумнівалися щодо самогубства пропагандиста Кремля
Новини
"Думав, обіграю": російський журналіст поділився "враженнями" від нападу п'яного
''Блискуча операція Міноборони'': у мережі засумнівалися щодо самогубства пропагандиста Кремля

Як повідомляв OBOZREVATEL, Развозжаєв оскандалився після того, як на нього напав п'яний чоловік під час прямого ефіру з Парку Горького в День ВДВ. Відео побиття кремлівського пропагандиста стало хітом інтернету.

Поділитися у Facebook
7
Коментарі
4
1
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Слава Украине Женьок
Слава Украине Женьок
Ахахахахахаха!!!))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Слава Украине Женьок
Слава Украине Женьок
А Соловьёву с Искандера в дупло)))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Слава Украине Женьок
Слава Украине Женьок
А теперь Скабеевой ноги в бетон и под крымский мост к еб матери в воду))))
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Наші блоги