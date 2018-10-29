''Блискуча операція Міноборони'': у мережі засумнівалися щодо самогубства пропагандиста Кремля

Самогубство журналіста російського пропагандистського телеканалу НТВ Микити Развозжаєва, який 29 жовтня викинувся з вікна у Москві, називають "операцією Міноборони РФ".

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), прикріпивши посилання на сторінку пособника окупантів на сайті "Миротворець".

"Чергова блискуча операція Міністерства оборони... На жаль, парашут не розкрився, синява... росіянин стрибає з вікна", — написав він.

Також користувачі засумнівалися у самогубстві журналіста.

Микита Развозжаєв

"Викинули новососи?", "І чи викинувся?", "Виконав команду вождя: всі в рай", "Ну чьо, погнали?" — пишуть користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Развозжаєв оскандалився після того, як на нього напав п'яний чоловік під час прямого ефіру з Парку Горького в День ВДВ. Відео побиття кремлівського пропагандиста стало хітом інтернету.