Чеський журнал вляпався в скандал з обкладинкою "чорного Гітлера" після антирасистських протестів

Дарина Дурова Світ 22:49, 19.06.2020 Оновлено: 23:06, 19.06.2020

Чеський журнал Reflex помістив на свою обкладинку зображення фюрера Третього рейху Адольфа Гітлера з темною шкірою і зачіскою афро.

Через малюнок "чорного Гітлера" Facebook-аккаунт головного редактора журналу Марека Стоніша закидали скаргами. Його сторінка потрапила під бан на 24 години (щоб подивитися фото, поскрольте новину вниз).

У групі журналу в Facebook все ще можна подивитися скандальну обкладинку. На зображенні також є підписи: "Чорні життя мають значення" і "Станемо на коліна перед усіма злочинцями, які нібито хотіли поліпшити становище?"

На сайті Reflex редактор Марек Стоніш поділився думкою про те, що світ охопила істерія через убивство Джорджа Флойда.

"Мене турбує загальне лицемірство і нещирість боротьби з расизмом. Це не працює", – написав у своїй статті редактор журналу.

Він назвав расизмом як утиски афроамериканців, так і гасла про "брудних євреїв" на антирасистських демонстраціях у Парижі. Стоніш наголосив, що расизм був і до вбивства Флойда.

"Хіба великі корпорації, такі як Google, Facebook або Twitter, не стали такими, якою була комуністична цензура?" – задався питанням він.

Редактор додав, що його журнал все ще вільний і може продаватися у відкритому доступі, чого власники соцмереж заборонити не в стані.

Обкладинка Reflex.
facebook.com/reflexcz

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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