Бив і приставляв пістолет: спливли скандальні подробиці про вбитого доньками москвича

Житель Москви Михайло Хачатурян, у вбивстві якого підозрюють трьох його дочок, бив свою дружину і приставляв до неї пістолет.

Чоловік регулярно принижував всіх домочадців і не виявляв любові до сім'ї, заявила дружина Хачатуряна Аурелія Дундук в інтерв'ю Lenta.ru.

"Від самого початку від нього була агресія: постійно принижував мене, постійно був невдоволений з найменшого приводу: не так подивилася, не так сказала, не так поклала, не так пройшлася... Характер у нього такий. І руку підіймав. Часто пістолет до мене приставляв - це не один випадок, це вже у нього звичкою стало", - зазначила Дундук.

Як казала жінка, за найменшого конфлікту чоловік брався за пістолет.

"Це був бойовий пістолет, зброї багато у нього було, любив зброю. Ніякого сейфа вдома не було, зберігав її просто у передпокої", - пояснила Аурелія.

Жінка розповіла, що вдома чоловік її називав лише на прізвище, був суворим і деспотичним, ласки від нього члени сім'ї не знали.

Михайло Хачатурян і його дочки

"Я не знаю, ким він був, де працював, чим займався: це не обговорювалося вдома. Він говорив: "Жінко, це не твоя справа, головне, щоб я гроші приносив у дім, решта тебе не має хвилювати". Він весь час вдома сидів, не було ніякої роботи", - додала мати трьох дочок, яких звинувачують у вбивстві.

Михайло Хачатурян, згідно з розповіддю Аурелії, часто їздив до Ізраїлю, вважаючи, що там потрібно замолювати гріхи.

Михайло Хачатурян 24smi.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше теща Хачатуряна розповіла, як він ґвалтував її дочку і погрожував зброєю. Також у мережу потрапило порнографічне листування убитого з подругою дочки.