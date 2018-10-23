''Битва ракет і залізна завіса'': світ опинився на межі нової війни

Президент США Дональд Трамп поставив під сумнів майбутнє одного з найважливіших світових документів, стовпів режиму контролю над озброєннями. Глава Білого дому заявив, що Росія порушує умови Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД), продовжуючи виробляти заборонені крилаті ракети. У зв'язку з цим Вашингтон може прийняти рішення про вихід з договору і продовжувати розвивати своє озброєння.

Чим крах документа може загрожувати всьому світу — з'ясовував OBOZREVATEL.

Що таке "ракетний договір"

Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД) був підписаний 8 грудня 1987 року генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом у Вашингтоні, у зв'язку із занепокоєнням Заходу зусиллями СРСР з модернізації свого ядерного потенціалу. Договір набув чинності з 1 червня 1988 року.

Горбачов і Рейган підписують Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності у 1987 році Фото: White House Photographic Office

Цим документом учасники-підписанти зобов'язалися знищити всі балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 км) і малої (від 500 до 1000 км) дальності. Згідно з терміном, зазначеним у договорі, на 1 червня 1991 року було знищено близько 2700 ракет і пускових установок.

Крім того, сторони домовилися не виробляти і не випробовувати нові РСМД, проте їм не заборонене проведення дослідницьких робіт, які не ведуть до виробництва та проведення льотних випробувань заборонених систем.

Новини Гонка озброєнь витратить економічні резерви Росії

Договором також передбачався взаємний контроль інспекторами процесу знищення ракет.

Знищення ракет РСД-10 у рамках Договору про РСМД Фото: Deutsche Welle

У 1992 році у зв'язку із розпадом СРСР документ набув різнобічного характеру — його учасниками, крім США і Росії, стали Білорусь, Казахстан і Україна.

Наслідки розриву

Міжнародники та військові експерти, опитані OBOZREVATEL, дають невтішні прогнози в разі розриву договору. Перш за все вони стосуються самої Росії. Вихід США з договору відкине країни в період "холодної війни" і призведе до нового етапу гонок озброєння. Історія повторюється.

Військовий експерт Ігор Козій нагадав, чим для СРСР закінчилася остання "битва" озброєнь з Америкою.

"Згадаймо, що було з Радянським Союзом — почалася гонка озброєнь, після цієї гонки, вся економіка СРСР "пішла у трубу". Всі кошти були кинуті на виробництво озброєння. У результаті держава збанкрутіла, що призвело до розвалу Радянського Союзу", — сказав він у бесіді з нами.

На його думку, не виключається, що Росія знову захистить себе "залізною завісою" і розпочне оновлення деяких видів озброєння.

Якщо США і РФ почнуть розробляти і приймати на озброєння нові види зброї, за ними підтягнуться Китай і Європа, вважає генерал-лейтенант Дмитро Уманець. За його словами, ситуація буде дуже ускладнюватися, фронтальне озброєння у світі може досягти неймовірних розмірів.

"Коли гонка озброєнь дійде до якоїсь критичної межі, це озброєння треба буде десь використовувати, тому, звісно, шукатимуть конфлікти. І не тільки в Україні, регіонів багато, де є якісь претензії один до одного, де є якісь моменти. Сірника запалив, і вогнище піде то в одному, то в іншому місці", — заявив він у коментарі OBOZREVATEL.

Козій же передбачає, що чергового напруження слід очікувати в тих країнах, де є необхідний для Росії валютний ресурс для розробки нової зброї. За його словами, в РФ почнуть вибудовуватися схеми, завдяки яким через треті країни купуватиметься валюта і продаватиметься зброя.

Дивіться відео на тему

"Сьогодні РФ вимагає валютних вливань. За цього рівня санкцій та їхного збільшення роздобути валюту дуже важко. Почнеться вмикання механізму тіньової економіки шляхом продажу озброєння. А для цього потрібні конфлікти", — пояснює військовий експерт.

Український дипломат Богдан Яременко зі свого боку вважає, що Росія робить велику помилку, провокуючи США на подібні кроки.

"Трамп пообіцяв, що поверне велич американським збройним силам, поверне колишню міць, саме цим він і займається. Це дозволить США досить швидко розробити і впровадити нові типи озброєнь, які забезпечать їм перевагу на полі бою", — пояснив він OBOZREVATEL.

"Попередня гонка озброєнь закінчилася для Радянського Союзу дуже драматично і трагічно. Я думаю, що Росія, яка фактично провокує своєю агресивною поведінкою США, робить велику помилку", — вважає дипломат.

За фактом РФ, як і в минулому СРСР, постане перед вибором: або зміна керівництва, або розвал, вважає Козій.

"Рано чи пізно це все призведе до того, що РФ постане перед дуже простим викликом — тривати так більше не може, треба або повністю міняти систему керівництва, або врешті-решт підуть сепаратистські рухи, які призведуть до виходу тієї чи іншої республіки", — зазначив військовий експерт.