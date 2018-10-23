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Світлана Гудкова
Світлана Гудкова
ЖурналістВсі статті автора

''Битва ракет і залізна завіса'': світ опинився на межі нової війни

22.1тЧитати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп поставив під сумнів майбутнє одного з найважливіших світових документів, стовпів режиму контролю над озброєннями. Глава Білого дому заявив, що Росія порушує умови Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД), продовжуючи виробляти заборонені крилаті ракети. У зв'язку з цим Вашингтон може прийняти рішення про вихід з договору і продовжувати розвивати своє озброєння.

Чим крах документа може загрожувати всьому світу — з'ясовував OBOZREVATEL.

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Що таке "ракетний договір"

Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД) був підписаний 8 грудня 1987 року генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом у Вашингтоні, у зв'язку із занепокоєнням Заходу зусиллями СРСР з модернізації свого ядерного потенціалу. Договір набув чинності з 1 червня 1988 року.

''Битва ракет і залізна завіса'': світ опинився на межі нової війни

Горбачов і Рейган підписують Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності у 1987 році

Фото: White House Photographic Office

Цим документом учасники-підписанти зобов'язалися знищити всі балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 км) і малої (від 500 до 1000 км) дальності. Згідно з терміном, зазначеним у договорі, на 1 червня 1991 року було знищено близько 2700 ракет і пускових установок.

Крім того, сторони домовилися не виробляти і не випробовувати нові РСМД, проте їм не заборонене проведення дослідницьких робіт, які не ведуть до виробництва та проведення льотних випробувань заборонених систем.

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Договором також передбачався взаємний контроль інспекторами процесу знищення ракет.

''Битва ракет і залізна завіса'': світ опинився на межі нової війни

Знищення ракет РСД-10 у рамках Договору про РСМД

Фото: Deutsche Welle

У 1992 році у зв'язку із розпадом СРСР документ набув різнобічного характеру — його учасниками, крім США і Росії, стали Білорусь, Казахстан і Україна.

Наслідки розриву

Міжнародники та військові експерти, опитані OBOZREVATEL, дають невтішні прогнози в разі розриву договору. Перш за все вони стосуються самої Росії. Вихід США з договору відкине країни в період "холодної війни" і призведе до нового етапу гонок озброєння. Історія повторюється.

Військовий експерт Ігор Козій нагадав, чим для СРСР закінчилася остання "битва" озброєнь з Америкою.

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"Згадаймо, що було з Радянським Союзом — почалася гонка озброєнь, після цієї гонки, вся економіка СРСР "пішла у трубу". Всі кошти були кинуті на виробництво озброєння. У результаті держава збанкрутіла, що призвело до розвалу Радянського Союзу", — сказав він у бесіді з нами.

На його думку, не виключається, що Росія знову захистить себе "залізною завісою" і розпочне оновлення деяких видів озброєння.

Якщо США і РФ почнуть розробляти і приймати на озброєння нові види зброї, за ними підтягнуться Китай і Європа, вважає генерал-лейтенант Дмитро Уманець. За його словами, ситуація буде дуже ускладнюватися, фронтальне озброєння у світі може досягти неймовірних розмірів.

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"Коли гонка озброєнь дійде до якоїсь критичної межі, це озброєння треба буде десь використовувати, тому, звісно, шукатимуть конфлікти. І не тільки в Україні, регіонів багато, де є якісь претензії один до одного, де є якісь моменти. Сірника запалив, і вогнище піде то в одному, то в іншому місці", — заявив він у коментарі OBOZREVATEL.

Козій же передбачає, що чергового напруження слід очікувати в тих країнах, де є необхідний для Росії валютний ресурс для розробки нової зброї. За його словами, в РФ почнуть вибудовуватися схеми, завдяки яким через треті країни купуватиметься валюта і продаватиметься зброя.

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"Сьогодні РФ вимагає валютних вливань. За цього рівня санкцій та їхного збільшення роздобути валюту дуже важко. Почнеться вмикання механізму тіньової економіки шляхом продажу озброєння. А для цього потрібні конфлікти", — пояснює військовий експерт.

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Український дипломат Богдан Яременко зі свого боку вважає, що Росія робить велику помилку, провокуючи США на подібні кроки.

"Трамп пообіцяв, що поверне велич американським збройним силам, поверне колишню міць, саме цим він і займається. Це дозволить США досить швидко розробити і впровадити нові типи озброєнь, які забезпечать їм перевагу на полі бою", — пояснив він OBOZREVATEL.

"Попередня гонка озброєнь закінчилася для Радянського Союзу дуже драматично і трагічно. Я думаю, що Росія, яка фактично провокує своєю агресивною поведінкою США, робить велику помилку", — вважає дипломат.

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За фактом РФ, як і в минулому СРСР, постане перед вибором: або зміна керівництва, або розвал, вважає Козій.

"Рано чи пізно це все призведе до того, що РФ постане перед дуже простим викликом — тривати так більше не може, треба або повністю міняти систему керівництва, або врешті-решт підуть сепаратистські рухи, які призведуть до виходу тієї чи іншої республіки", — зазначив військовий експерт.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Ексклюзив
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Santi Amonito
Santi Amonito
Да и хрен с ней с этой расеей - и очень хорошо, что начнется новая "гонка вооружений" - единственный правильный метод против мирового гопника. В 91-ом напрасно Штаты спасли этот огрызок "империи зла" от окончательной кончины своими одноразовыми шприцами и ножками "буша", а после начали ее вытаскивать из полной задницы - теперь ватники из каждого утюга поносят Штаты - и за что, что они в очередной раз спасли их от голода и нищеты? Только гонка вооружений до полного развала "ху*лового централа". Adieu, yellowрашка!
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Степан Графский
Степан Графский
Santi Amonito, Ты тупой? Тебе же даже ваши говноэксперды написали, что новое вооружение будут испытывать в точках конфликта. И Украина в том числе)))) На вас хохложопых. будут испытывать образцы нового вооружения? Заепца?)))
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Дейнекин Игорь
Дейнекин Игорь
рано или поздно пиндостан накроется женским органом и куда побегут свидомиты?
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Doc I, а 21.5 трл. долга у них нет? А как от этого избавиться без войны? А защита у них есть?
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Степан Графский
Степан Графский
Doc I, Хохложопым тоже ничего раньше не грозило))))
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Файбер Моня
Файбер Моня
ОБЪЕКТИВНО:пиндосы вложились не меньше чем на 10 миллиардов $ в майдан и затем в нынешний майдановский каганат с начатой им украинской гражданской войной. Реальная отдача от вложенного бабла пока небольшая: Крым ушёл к России, сама Россия на войну не пришла, экономика сегодняшней Украины в постоянном зашкваре и её надо удерживать новыми финансовыми инъекциями. Европейские партнёры доведены до прединфарктного состояния от украинских проблем и им уже надоело оказывать "партнэрскую" поддержку прогнившему киевскому режиму, и вся надежда у них, конечно, на то, что придёт более вменяемый и адекватный политик чем наш шоколадный опарыш. Правда, пиндосы всё-таки будут удерживать любой ценой того же опарыша или, как вариант, какого-нибудь политического клона в надежде на то, что они постараются обеспечить возврат хотя бы минимальной прибыли от вложенного в них капитала. Для этого запускается программа массовых фальсификаций на выборах 2019 года, поскольку другого пути в украинском болоте майдана для пиндосов уже не осталось. ))
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3
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Файбер Моня
Файбер Моня
мохалка, глотай и не выплёвывай ))
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Файбер Моня, Матня ты обоссаная. ВысЁврЁти - такими словами рассейских пидарасов можно охарактеризовать твой позорный пассаж. И закончить истинно правильным посылом - пшел нахуй, скот!
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