Итак в первом тайме Трампа подвергли импичменту в палате представителей Конгресса США. Это всего лишь третий случай импичмента и вероятно наиболее серьезный. Впервые за 250 лет истории американской демократической системы правления президент был подвергнут этой процедуре в течение первого 4-х летнего срока.

Пока в цирке антракт после первого тайма (т.е. отделения) импичмента, публику, что не в буфете, а с собой принесла, продолжают развлекать пара клоунов — рыжий и зеленый. Особенно старается рыжий. Как бульдог он вцепился зеленому в ухо и таскает его по манежу не отпуская ни на миг. А зеленый, руки которого заняты в этой потасовке, тем не менее чем-то незаметно наигрывает по роялю:”Все хорошо прекрасная маркиза….”.

Так из-за чего весь этот сыр-бор. Оказывается, что хотя бюджет правительства США 2020 года (в котором 250 млн снова предусмотрено на помощь Украине) и подписан, этот маленький пунктик на 0,018% всей суммы бюджета чуть было не вызвал очередное закрытие правительства США.

Напомним, что после выборов 2018 года, когда демократы получили большинство в Конгрессе, они перехватили власть и сразу возник кризис. Трамп из-за отсутствия финансирования на стену на границе с Мексикой отказывался подписывать бюджет 2019 года и все федеральные программы остались без финансирования, а сотрудники - без зарплаты.

Поэтому в попытке предотвратить повторную попытку шантажа Украины в проекте бюджета 2020 было записано, что выделение средств на помощь Украине должно было быть “немедленным”, т.е. в течение 45 дней. И вот рыжий снова взбрыкнул и через посредников пообещал вето бюджета, если формулировка о 45 днях не будет изъята из текста в числе нескольких других поправок. Якобы это было незаконным ограничением власти президента.

В конце-концов демократы во главе с Нэнси Пелози были вынуждены пойти на уступки и ограничения по времени предоставления помощи исчезли из текста. В противном случае правительство должно было прекратить функционировать именно в тот момент, когда Демократы собирались подвергнуть президента импичменту.

Якобы возражения Белого Дома были против самого принципа права президента распоряжаться бюджетом и что Конгресс начал диктовать свои условия президенту там, где этого раньше не было. А не ввиду того, что речь шла о предоставлении помощи Украине. Пока же Демократы решили не связываться и даже попытались преуменьшить как разногласия по этому поводу так и роль Нэнси Пелози в этом процессе.

Но стреляных воробьев на мякине не проведешь. Примечательны в этом контексте комментарии американских читателей. Вот, например, один пишет: ”Трамп никогда не откажется от возможности шантажа украинцев задержкой военной помощи. Он может это сделать снова хоть на следующей неделе. Ведь шантаж - это его единственное оружие, когда дипломатия, основанная на оскорблениях, не работает”.

Не в бровь, а в глаз... всем якобы радеющим за Украину симпатикам Трампа. Ему ведь сам Путин сказал, что это Украина вмешивалась в выборы 2016 года, а потому считать вместе со всеми, кто в цирк не ходит, что это была Россия, нет никакого резона. Путин ведь уже более 20 лет у власти — значит голова….Ему бы, Трампу, только на новый срок избраться, а там - всем мало не покажется и зеленым тоже. Ещё не такое споют.

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