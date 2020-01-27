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27 січня • оновлено в 15:14
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Політика Економіка

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"Біологічна зброя США!" Жириновський впав у маразм через коронавірус

1.8т
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Глава партії ЛДПР Володимир Жириновський назвав спалах смертельного коронавірусу 2019 nCoV у Китаї атакою біологічною зброєю США.

До того ж у поширенні інфекції по всьому світу, вважає він, теж винна американська сторона. Черговим маразмом одіозний російський політик відзначився в інтерв'ю радіостанції "Говорить Москва".

"Напевно замішані американські фармацевтичні фірми, вони заробляють. Головна мета – вдарити по економіці Китаю, підірвати економічну міць, оскільки американці втомлюються вже від протистояння з Китаєм", – заявив Жириновський.

Володимир Жириновський

Володимир Жириновський

Другою ж метою такої "атаки" він назвав нібито "випробування збудників" вірусу – для того, щоб в перспективі це можна було використовувати також у військових цілях.

Водночас росіянин підкреслив, що такі дії Сполучених Штатів можуть обернуться для них відповідною реакцією.

"Така біологічні зброю: вона якщо пов'язана із зараженням людей, то сьогодні стільки авіаційних рейсів, ця зараза може перекинутися й на ту країну, яка його використовує. А поки це просто аби створити паніку", – видав Жириновський.

Він переконаний, що фармацевти стануть мільярдерами 2020 року, а в світі про це згодом всі просто забудуть.

"Військові можуть дивитися, спостерігати, як би локалізувати застосування подібної зброї, щоб вона не могла перекинутися на інші країни", – повторив свої припущення Жириновський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії в готелі трапився переполох через китайців із "коронавірусом". Сімох відвезли на швидких.

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Автор
Діна Баронова
Тема
Коронавірус 2019-nCoV
Особа
Володимир Жириновський
Місце
Росія
Тег
вірус
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
" И тебя вылечат Вова!".
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
А эта свадьба, свадьба, свадьба, пела и плясала, И крылья эту свадьбу вдаль несли, Широкой этой свадьбе было места мало, ( 2 раза ) И неба было мало и земли. ( 2 раза )))))))))))))))))))))) В голове Жирика прошел обряд бракосочетания между господином Альцгеймером и госпожой Деменцией. Гостями на свадьбе были тараканы, давно проживающие в черепушке Вольфыча )))
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Маразматик з маразмом? Хіба то новина? Це як шукати найкоричневішу какульку...
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