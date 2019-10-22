Біля узбережжя Норвегії у вівторок, 22 жовтня, подав сигнал лиха російський криголам "Тор", на борту якого перебували 33 особи. Пізніше з'ясувалося, що це трапилося випадково.

Про НП написав "Телеканал Дождь" із посиланням на сторінку Центрального управління норвезької служби порятунку у Twitter. Спочатку повідомлялося, що причиною тривоги стала зупинка двигуна.

У районі, звідки надійшов сигнал SOS, спостерігався сильний шторм. До місця НП направили вертоліт і буксири.

Біля узбережжя Норвегії російський криголам подав сигнал SOS ФДУП "Росморпорт"

Як написали "РИА Новости", 17 жовтня судно вийшло з Санкт-Петербурга й прямувало до Ямалу.

Пізніше видання, посилаючись на Росморрічфлот, зазначило, що "Тор" подав сигнал лиха випадково і у нього не було проблем.

Med mye vind blir det også høye bølger 💨🌊

Fra 4 meter sent i kveld, vil bølgehøyden øke til 8 til 10 meter utenfor kysten av # Trønderlag tirsdag morgen. De høyeste bølgene vil være 11 til 12 meter sør på #Helgeland tirsdag ettermiddag. pic.twitter.com/lgMJ6Uynnp - Meteorologene (@Meteorologene) 21 жовтня 2019 р

Kl 0636 Russisk isbryter har meldt Mayday vest av Ålesund. Maskinstans. 33 personer om bord. Full storm i området.

Redningshelikopter har vert over skipet. Slepebåter er på vei. Skipet har nå fått noe maskinkraft tilbake. - HRS Sør-Norge (@HRSSorNorge) 22 жовтня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні вантажне судно з українцями затонуло в Чорному морі біля берегів Туреччини. На борту були 13 членів екіпажу. Були виявлені шість загиблих (четверо – українці), інших моряків вдалося врятувати.

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