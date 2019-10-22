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22 жовтня • оновлено в 11:28
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Біля узбережжя Норвегії російський криголам подав сигнал SOS

1.4т Читати матеріал російською

Біля узбережжя Норвегії у вівторок, 22 жовтня, подав сигнал лиха російський криголам "Тор", на борту якого перебували 33 особи. Пізніше з'ясувалося, що це трапилося випадково.

Про НП написав "Телеканал Дождь" із посиланням на сторінку Центрального управління норвезької служби порятунку у Twitter. Спочатку повідомлялося, що причиною тривоги стала зупинка двигуна.

У районі, звідки надійшов сигнал SOS, спостерігався сильний шторм. До місця НП направили вертоліт і буксири.

Біля узбережжя Норвегії російський криголам подав сигнал SOS

Біля узбережжя Норвегії російський криголам подав сигнал SOS

ФДУП "Росморпорт"

Як написали "РИА Новости", 17 жовтня судно вийшло з Санкт-Петербурга й прямувало до Ямалу.

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Пізніше видання, посилаючись на Росморрічфлот, зазначило, що "Тор" подав сигнал лиха випадково і у нього не було проблем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні вантажне судно з українцями затонуло в Чорному морі біля берегів Туреччини. На борту були 13 членів екіпажу. Були виявлені шість загиблих (четверо – українці), інших моряків вдалося врятувати.

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Місце
Норвегія
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Серко Прокоп
Серко Прокоп
Хлопці свято скасовується! "Российский ледокол «Тор», подавший сигнал SOS у западных берегов Норвегии, сделал это случайно"
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0
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Свиньи кацaпские.
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2
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Больше не реагировать на сигналы SOS от российских кораблей. Зачем даром топливо палить и людей тревожить.
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2
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кристина Стефанова, самка безмозглая - ты про кастрюли в методичке прочитала?
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1
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Владимирович Владимир, тебя, что-ли, потревожили, кастрюля?
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1
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