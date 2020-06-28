Поблизу Тегерана стався потужний вибух: ЗМІ заявили про НП на секретній військовій базі

Поблизу Тегерана (Іран) 26 червня сталася потужний вибух, заграву від якого було видно в місті.

У Міноборони країни заявили, що причиною вибуху став витік газу з підземних сховищ. При цьому Associated Press, ґрунтуючись на даних джерел і супутникових знімках, пише, що НП сталася на секретному іранському ракетному об'єкті в районі Ходжір (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Прессекретар міністерства оборони Давуд Абді стверджує, що пошкодження однієї цистерни спричинило детонацію, після чого вибухнули дві сусідні, повідомило державне агентство IRNA.

Випалену землю на місці вибуху видно із супутників. twitter.com/cevher0006

У результаті НП ніхто не постраждав, а пожежу незабаром загасили, запевнив Абді.

Місце вибуху до. АР

Місце вибуху після. АР

Журналісти зі свого боку розповіли про дані вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, згідно з якими вибух міг статися в тунелі, де відбувається збірка ракет.

У цьому районі знаходиться військова база Парчін, де, за словами джерел, близько 20 років тому проводилися експерименти з елементами ядерних озброєнь. АР також зазначило, що реакція військових Ірану на вибух була незвичною.

Вибух в Ірані twitter.com/WNorth_syrians

Вибух в Ірані twitter.com/WNorth_syrians

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на цегельному заводі в Ярушуве, недалеко від Вроцлава, стався вибух, у результаті якого постраждали 10 працівників.