Поблизу Тегерана стався потужний вибух: ЗМІ заявили про НП на секретній військовій базі
Поблизу Тегерана (Іран) 26 червня сталася потужний вибух, заграву від якого було видно в місті.
У Міноборони країни заявили, що причиною вибуху став витік газу з підземних сховищ. При цьому Associated Press, ґрунтуючись на даних джерел і супутникових знімках, пише, що НП сталася на секретному іранському ракетному об'єкті в районі Ходжір (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Прессекретар міністерства оборони Давуд Абді стверджує, що пошкодження однієї цистерни спричинило детонацію, після чого вибухнули дві сусідні, повідомило державне агентство IRNA.
У результаті НП ніхто не постраждав, а пожежу незабаром загасили, запевнив Абді.
Журналісти зі свого боку розповіли про дані вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, згідно з якими вибух міг статися в тунелі, де відбувається збірка ракет.
У цьому районі знаходиться військова база Парчін, де, за словами джерел, близько 20 років тому проводилися експерименти з елементами ядерних озброєнь. АР також зазначило, що реакція військових Ірану на вибух була незвичною.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на цегельному заводі в Ярушуве, недалеко від Вроцлава, стався вибух, у результаті якого постраждали 10 працівників.