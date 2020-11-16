Біля Сицилії прокинувся вулкан Стромболі, прогримів вибух. Фото і відео

На маленькому острові Стромболі в Тірренському морі, розташованому на північ від Сицилії, прогримів вибух, викликаний активізацією вулкана.

Про це повідомила італійська газета Il Mattino. Вибух із кратера Стромболі викликав викид великого потоку лави і дощ із попелу, який осів на будови прилеглих населених пунктів (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Національний інститут геофізики і вулканології – Обсерваторія Етни Катанії повідомила, що мережі моніторингу "зафіксували раптову зміну параметрів, що контролюються, о 10:24 зі зміною сейсмічного сигналу".

П'ять днів тому сильний вибух відчули жителі острова Еолійського архіпелагу. У деяких будинках навіть відчинилися двері і вікна.

За словами експертів, вибух спричинив послідовну хвилю тиску, яка призвела до активізації Стромболі.

Ще минулого літа, 19 липня, Стромболі налякав жителів і туристів двома гучними вибухами. На щастя, тоді обійшлося без пошкоджень.

Однак 3 липня внаслідок декількох вибухів вулкана загинув 35-річний турист із Милаццо.

Внаслідок вибуху стався викид попелу і лави informasicilia.it

Попелом засипало сусідні поселення informasicilia.it

Вулкан на острові Стромболі Google

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії на Камчатці в перші дні жовтня активізувався Ключевський вулкан (Ключевська Сопка) після двомісячної перерви. До цього вулкан виявляв активність із листопада 2019 до липня 2020 року.