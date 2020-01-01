Біля популярного курорту стався землетрус

У середу, 1 січня, неподалік від старовинного міста Дуррес на західному узбережжі Албанії трапився землетрус магнітудою в 4,2 бала.

За даними Геологічної служби США, епіцентр розташований за 27 км на північний захід від міста.

Інформації про руйнування або постраждалих наразі немає.

Новини Захід України сколихнув землетрус

Албанію накрило нове замлетрясенія 5 канал

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Вночі 1 січня близько третьої години ночі в 28 км від міста Дуррес в Албанії стався землетрус силою 4,2 бали.https://t.co/yBJTIyAe9P pic.twitter.com/pE4Th7Ax2U — Kate Shymkevych (@ks74119) January 1, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

26 листопада неподалік від столиці Албанії Тирани стався землетрус магнітудою 6,4. В результаті 18 місцевих жителів загинули, постраждали понад 600 осіб.

27 листопада в Албанії стався другий за добу землетрус силою 5,5. Кількість жертв склала 40 осіб.

також потужний землетрус силою 5,2 бала накрило Китай. В результаті на південному заході країни постраждали п'ятеро людей.

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