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1 січня • оновлено в 20:44
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Біля популярного курорту стався землетрус

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У середу, 1 січня, неподалік від старовинного міста Дуррес на західному узбережжі Албанії трапився землетрус магнітудою в 4,2 бала.

За даними Геологічної служби США, епіцентр розташований за 27 км на північний захід від міста.

Інформації про руйнування або постраждалих наразі немає.

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Захід України сколихнув землетрус

Албанію накрило нове замлетрясенія

Албанію накрило нове замлетрясенія

5 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 26 листопада неподалік від столиці Албанії Тирани стався землетрус магнітудою 6,4. В результаті 18 місцевих жителів загинули, постраждали понад 600 осіб.

  • 27 листопада в Албанії стався другий за добу землетрус силою 5,5. Кількість жертв склала 40 осіб.

  • також потужний землетрус силою 5,2 бала накрило Китай. В результаті на південному заході країни постраждали п'ятеро людей.

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Автор
Марина Погорілко
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