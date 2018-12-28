Біля пірамід Єгипту підірвано автобус із туристами: 4 жертви, 11 поранених

Поблизу столиці Єгипту Каїра у п'ятницю, 28 грудня, стався вибух у туристичному автобусі, щонайменше четверо людей загинули, ще 11 отримали поранення.

Як повідомив телеканал SkyNews Arabia, НП сталася в районі пірамід Гізи на дорозі Маріутеї, одній з найвідоміших вулиць Великого Каїра.(щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Уточнюється, що автобус перевозив туристів із В'єтнаму.

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Міністерство внутрішніх справ Єгипту оголосило, що НП сталася через вибуховий пристрій, який спрацював у тієї миті, коли автобус проїздив повз, а також підтвердило інформацію про жертви та постраждалих.

За попередніми даними, двоє з 14 людей, які перебували в автобусі, є єгиптянами — водієм і працівником туристичної компанії. Водій поранений, а гід туристів помер у лікарні.

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У чотирьох постраждалих у результаті вибуху діагностували переломи, у решти — забої. Двоє туристів перебувають у критичному стані.

مراسلنا: انفجار في حافلة ركاب سياحية بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة جنوبي العاصمة المصرية القاهرة وسقوط عدد من القتلى والجرحى — سكاي نيوز عربية-الآن (@SkyNewsArabia_B) 28 грудня 2018 р.

"Спрацював саморобний вибуховий пристрій, закладений біля стіни під час проходження автобуса з 14 в'єтнамськими туристами. На місце виїхали сили правопорядку, з'ясовуються обставини", — йдеться у повідомленні МВС.

Відомо, що автобус відхилився від безпечного маршруту, який охороняється поліцією. Органи безпеки не були про це попереджені, заявив прем'єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі.

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Слідчі Вищої прокуратури держбезпеки Єгипту почали розслідування теракту. Вилучено залишки вибухового пристрою, вуличні камери відеоспостереження.

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أولى الصور للتفجير الذي استهدف حافلة تقل سياحا في الجيزة بمصر وأسفر عن قتيلين pic.twitter.com/ZLTRnX3LQo — قناة الجزيرة (@AJArabic) 28 грудня 2018 р.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Ісландії в результаті ДТП трагічно загинули британські туристи. Їхній автомобіль впав із мосту.