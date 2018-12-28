МоваЯзык
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Біля пірамід Єгипту підірвано автобус із туристами: 4 жертви, 11 поранених

105.1тЧитати матеріал російською

Поблизу столиці Єгипту Каїра у п'ятницю, 28 грудня, стався вибух у туристичному автобусі, щонайменше четверо людей загинули, ще 11 отримали поранення.

Як повідомив телеканал SkyNews Arabia, НП сталася в районі пірамід Гізи на дорозі Маріутеї, одній з найвідоміших вулиць Великого Каїра.(щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Уточнюється, що автобус перевозив туристів із В'єтнаму.

Новини
У Львові прогриміли декілька вибухів на різдвяному ярмарку: є постраждалі
Біля пірамід Єгипту підірвано автобус із туристами: 4 жертви, 11 поранених

twitter.com/assi_saji

Міністерство внутрішніх справ Єгипту оголосило, що НП сталася через вибуховий пристрій, який спрацював у тієї миті, коли автобус проїздив повз, а також підтвердило інформацію про жертви та постраждалих.

За попередніми даними, двоє з 14 людей, які перебували в автобусі, є єгиптянами — водієм і працівником туристичної компанії. Водій поранений, а гід туристів помер у лікарні.

Біля пірамід Єгипту підірвано автобус із туристами: 4 жертви, 11 поранених

twitter.com/IntellFusion

У чотирьох постраждалих у результаті вибуху діагностували переломи, у решти — забої. Двоє туристів перебувають у критичному стані.

Новини
При смерті: у В'єтнамі сталася трагедія з туристами

Біля пірамід Єгипту підірвано автобус із туристами: 4 жертви, 11 поранених

"Спрацював саморобний вибуховий пристрій, закладений біля стіни під час проходження автобуса з 14 в'єтнамськими туристами. На місце виїхали сили правопорядку, з'ясовуються обставини", — йдеться у повідомленні МВС.

Відомо, що автобус відхилився від безпечного маршруту, який охороняється поліцією. Органи безпеки не були про це попереджені, заявив прем'єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі.

Новини
У Китаї автобус врізався у натовп: багато загиблих і поранених
Біля пірамід Єгипту підірвано автобус із туристами: 4 жертви, 11 поранених

twitter.com/khalid_pk

Слідчі Вищої прокуратури держбезпеки Єгипту почали розслідування теракту. Вилучено залишки вибухового пристрою, вуличні камери відеоспостереження.

Біля пірамід Єгипту підірвано автобус із туристами: 4 жертви, 11 поранених

twitter.com/assi_saji

Біля пірамід Єгипту підірвано автобус із туристами: 4 жертви, 11 поранених
Біля пірамід Єгипту підірвано автобус із туристами: 4 жертви, 11 поранених
Біля пірамід Єгипту підірвано автобус із туристами: 4 жертви, 11 поранених
Біля пірамід Єгипту підірвано автобус із туристами: 4 жертви, 11 поранених
Біля пірамід Єгипту підірвано автобус із туристами: 4 жертви, 11 поранених

xinhuanet.com

Біля пірамід Єгипту підірвано автобус із туристами: 4 жертви, 11 поранених

xinhuanet.com

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Ісландії в результаті ДТП трагічно загинули британські туристи. Їхній автомобіль впав із мосту.

Місце
ЄгипетКаїр
Теги
вибухтуристысмерть
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
118
8
Смішно
5
Цікаво
163
Сумно
20
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Жартенко Екатерина
Жартенко Екатерина
Жалко, что пострадало так мало. Нужно всех угробить и не один автобус а сотню. Да если бы тупое человечество перестало на один год ездить в сраный Египет, то их жителли на куски порвали бы этих террористов. тем более, что для арабов, всё не тайна. а закончились бы бабки... Ох не позавидовала я бы террористам и эгиловцам.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Дмитрий Дмитрий
Дмитрий Дмитрий
Жартенко Екатерина, Тупая кацапская блядь!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Makc Махов
Makc Махов
Кацапье спонсор терроризма в мире! 🇷🇺🐖💥😁😁😆😀💩
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Жартенко Екатерина, угу, сейчас все отменят продажу оружия или даже его производство. Не оружие убивает...(с)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Жартенко Екатерина
Жартенко Екатерина
Makc Махов, кацапьё??? Очнись. спонсор терроризма ВСЕ!!!!!! государства, продающие оружие. Нет терроризма, нет войн - убитки сотни миллиардов и охрененный кризис. Поэтому главное продать террористам взрывчатку оружие и патроны. Или ты думаешь, что это не страны продающие вооружение снабжают террористов? Или чучмек, сидя в пустыне, сам собрал автомат, сделал патроны, изготовил взрывчатку и "бог" его научил, как этим пользоваться?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Графский Степан
Графский Степан
Путин?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
5
2 из 4 ответов | показать все
Жартенко Екатерина
Жартенко Екатерина
Makc Махов, + США, Англия, Франция... и все, кто торгует оружием. Если ты этого не понимаешь..... у тебя лишняя хромосома. Посмотри, сколько войн развязала США. Россия + США = братья по оружию. Им это выгодно и необходимо. Если вы этого не понимаете.... вы зомби с лишней хромосомой.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Makc Махов
Makc Махов
Графский Степан, Путин Хуйло! Однозначно! Кацапстан 🇷🇺💩 спонсор терроризма! 💩😀😆😆😁💥🐖🐖
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наші блоги