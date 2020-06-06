Біля будівлі парламенту Лівану відбулися сутички: поліція застосувала газ

Юрій Сергієнко Світ 20:45, 6.06.2020 Оновлено: 21:19, 6.06.2020

У ліванській столиці Бейруті 6 червня відбулася антиурядова демонстрація, яка переросла в погроми і сутички з поліцією.

Правоохоронці застосували сльозогінний газ і спецтехніку, а протестувальники зі свого боку закидали правоохоронців камінням, пише "Голос Америки" (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Біля будівлі парламенту Лівану відбулися масштабні сутички
РИА Новости/Telegram

Спочатку сутички сталися біля будівлі парламенту, проте поліції вдалося витіснити демонстрантів з головної площі столиці. До місця подій стягнули армію, якій вдалося стабілізувати ситуацію після переговорів з протестувальниками, відзначають РИА Новости.

Біля будівлі парламенту Лівану відбулися масштабні сутички
РИА Новости/Telegram

Люди вийшли на вулиці з вимогами поліпшення умов життя, проведення економічних реформ і вжиття ефективних заходів для виходу з кризи на тлі пандемії коронавірусу.

Біля будівлі парламенту Лівану відбулися масштабні сутички
Google Maps
Біля будівлі парламенту Лівану відбулися масштабні сутички
РИА Новости/Telegram
Біля будівлі парламенту Лівану відбулися масштабні сутички
РИА Новости/Telegram
Біля будівлі парламенту Лівану відбулися масштабні сутички
РИА Новости/Telegram
Біля будівлі парламенту Лівану відбулися масштабні сутички
РИА Новости/Telegram
Біля будівлі парламенту Лівану відбулися масштабні сутички
РИА Новости/Telegram
Біля будівлі парламенту Лівану відбулися масштабні сутички
РИА Новости/Telegram
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Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні 2019 року в Лівані на антиурядові протести вийшли 2 мільйони людей, що складає третю частину населення країни.

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