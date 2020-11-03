Біля Білого дому в США сталися сутички, є затриманий. Фото та відео
Недалеко від резиденції президента США (Білий дім) у Вашингтоні відбулися зіткнення між активістами і поліцією.
Відповідні кадри в мережі опублікували місцеві журналісти. Корі Сміт в Twitter пише, що є щонайменше один затриманий (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).
Зазначається, що активісти пригнали вантажівку з музичними колонками, навколо якого зібрався натовп, перекрив вулицю.
Поліція закликала їх розійтися і відігнати машину, але вони не відреагували. В результаті сталися сутички.
(Відео – Telegram НТВ)
(Відео – Telegram "Сегодня")
Нагадаємо, що 3 листопада в США проходять вибори президента. За цей пост у виборчих перегонах змагаються чинний глава держави, представник Республіканської партії Дональд Трамп і кандидат від Демократичної партії Джо Байден. OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію ходу голосування.