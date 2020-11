Біля Білого дому в США сталися сутички, є затриманий. Фото та відео

Недалеко від резиденції президента США (Білий дім) у Вашингтоні відбулися зіткнення між активістами і поліцією.

Відповідні кадри в мережі опублікували місцеві журналісти. Корі Сміт в Twitter пише, що є щонайменше один затриманий (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зазначається, що активісти пригнали вантажівку з музичними колонками, навколо якого зібрався натовп, перекрив вулицю.

Поліція закликала їх розійтися і відігнати машину, але вони не відреагували. В результаті сталися сутички.

A Trump supporter has their flag snatched from the back of their truck and burned during a driving rally in Richmond, Virginia.



Get the latest updates on the # Election2020 : https://t.co/aVXiRqcYaK pic.twitter.com/K6og3SFInn - SkyNews (@SkyNews) November 3, 2020

And just as I hit send a small scuffle broke out as a group of officers on bikes rolled through the intersection. At least 1 person detained pic.twitter.com/P9D0H0eedm - Cory Smith (@CoryNBC) November 3, 2020

Long Live Go-Go has moved out of the intersection of 16 / K. Not sure where they're headed but the band plays on #ElectionDay pic.twitter.com/yS9IG1NV9p - Cory Smith (@CoryNBC) November 3, 2020

(Відео – Telegram НТВ)

(Відео – Telegram "Сегодня")

Нагадаємо, що 3 листопада в США проходять вибори президента. За цей пост у виборчих перегонах змагаються чинний глава держави, представник Республіканської партії Дональд Трамп і кандидат від Демократичної партії Джо Байден. OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію ходу голосування.