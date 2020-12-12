У суботу, 12 грудня, в Японії трапився сильний землетрус магнітудою 5,5 через що тимчасово було зупинено рух швидкісних поїздів.

Як повідомляє Національне метеорологічне агентство, епіцентр підземних поштовхів знаходився в Тихому океані на схід від префектури Аоморі, а осередок залягав на глибині 50 км. В основному поштовхи відчувалися на північному сході і півночі Японії, включаючи префектури Аоморі, Хоккайдо і Івате.

Синоптики відзначили, що через землетрус загрози цунамі не виникло. Також інформації про руйнування або загиблих не надходило. Однак Східно-Японська залізниця повідомила, що її надшвидкісні потяги були тимчасово зупинені через відключення електроенергії після землетрусу.

Компанія Tohoku Electric Power повідомила, що на її ядерному комплексі Хігасідорі в Аоморі і на атомній станції Онагава в префектурі Міягі, яка межує з Івате, не було ніяких відхилень від норми.

В уряді повідомили, що почав працювати кризовий штаб з оперативного збору та аналізу інформації про можливі збитки від землетрусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у турецькій провінції Ізмір стався руйнівний землетрус магнітудою до 6,9, яке також призвело до жертв і руйнувань на грецькому острові Самос.