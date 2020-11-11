Біля берегів Туреччини зіткнулися два кораблі: є загиблі. Відео

Олексій Тітофф Світ 14:42, 11.11.2020 Оновлено: 14:47, 11.11.2020

У понеділок, 11 листопада, біля берегів Туреччини в Середземному морі зіткнулися танкер і риболовецьке судно.

Як повідомляє пресслужба берегової охорони Військово-морських сил Туреччини, унаслідок зіткнення суден щонайменше чотири особи загинули. Ще одна вважається зниклою безвісті.

Відомо, що подія трапилася біля узбережжя провінції Адана в 15 морських милях від берега. Попередньо встановлено, що зіткнулися танкер під прапором Греції та рибальське судно під прапором Туреччини, унаслідок чого останнє перекинулося.

Біля берегів Туреччини зіткнулися два кораблі

На місце аварії направили три катери берегової охорони та групу водолазів. Рятувальники виявили чотири тіла. Наразі пошукова операція триває.

Місце події

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Росією Криму помітили турецьке судно Antalya.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Померла теща Порошенка

Локдаун в Україні: краще дома пересидіти або шукати ліжко з киснем?

В Україні закрили кримінальне провадження у "справі" Байдена-Порошенка

Росія компенсує родині з Донбасу 70 тисяч євро за вимушене переселення

На Закарпатті нового главу ОТГ від "Слуги народу" спіймали на хабарі