Біля берегів Туреччини зіткнулися два кораблі: є загиблі. Відео

У понеділок, 11 листопада, біля берегів Туреччини в Середземному морі зіткнулися танкер і риболовецьке судно.

Як повідомляє пресслужба берегової охорони Військово-морських сил Туреччини, унаслідок зіткнення суден щонайменше чотири особи загинули. Ще одна вважається зниклою безвісті.

Відомо, що подія трапилася біля узбережжя провінції Адана в 15 морських милях від берега. Попередньо встановлено, що зіткнулися танкер під прапором Греції та рибальське судно під прапором Туреччини, унаслідок чого останнє перекинулося.

На місце аварії направили три катери берегової охорони та групу водолазів. Рятувальники виявили чотири тіла. Наразі пошукова операція триває.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Росією Криму помітили турецьке судно Antalya.