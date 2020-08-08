Біля берегів Маврикія з танкера вилилися тонни палива: влада оголосила НС. Фото
Біля берегів Маврикія в Індійському океані на мілину сів танкер MV Wakashio, в результаті чого у воду вилилися тонни палива.
Влада острівної держави оголосили надзвичайну ситуацію і попросили про допомогу Франції, повідомляє ВВС (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).
Екіпаж судна вдалося евакуювати.
Прем'єр-міністр держави Правінд Джагнот сказав, що у них немає можливості і досвіду в боротьбі з подібними аваріями.
Франція, чий острів Реюньон розташований неподалік, пообіцяла надати підтримку. Водночас судновласник заявив, що вже вжив заходів для боротьби з розливом палива.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чорному морі в Одесі стався розлив нафтопродуктів із затонулого танкера Delfi.
Кілька спроб підняти судно закінчилися безрезультатно, в результаті судновласника позбавили права проводити ці роботи самостійно, а влада оголосила режим надзвичайної ситуації в регіоні.