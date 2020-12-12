Біля берегів Італії пронісся зимовий торнадо. Відео

Біля берегів міста Трієст (Італія) в Адріатичному морі трапився потужний шторм, що привів до утворення величезного торнадо.

Як пише Meteogiornale, такий смерч в зимову пору є рідкісним природним явищем для цього регіону, адже найчастіше відбувається влітку. Відзначається, що вихор, що утворився над морем, пронісся над Трієстською затокою та обрушився на місто.

Природна стихія супроводжувалася сильними поривами вітру, дощем і ударами блискавок. Буря біля берегів італійського міста була такою сильною, що навіть в прибережних містах Словенії випав великий град.

Додамо, що в Трієсті торнадо пройшовся близько промислової зони, проте ні будівлі, ні морські судна були серйозно пошкоджені.

Синоптики відзначили, що за останній тиждень на Італію обрушилися сильні дощі з потужними вітрами і снігопадами. Раніше повідомлялося про загиблих в результаті руйнівного зимової повені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Венеції відбулося масштабна повінь через помилки в розрахунку кількості опадів.