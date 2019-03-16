Біля берегів Австралії знайшли легендарний корабель часів Другої світової. Фото

Команда дайверів виявила в Кораловому морі, неподалік від узбережжя Австралії бойовий авіаносець США часів Другої світової війни USS Wasp.

Як повідомляє Рopularmechanics, експедицію до затонулого корабля організував один із засновників компанії Microsoft Пол Аллен.

На фото, зроблених на морському дні, можна детально розглянути літаки, які базувалися на палубі USS Wasp, а також зенітні установки.

Так, дослідники виявили останки палубного торпедоносця Grumman TBF Avenger. Одним із таких літаків під час Другої світової керував майбутній президент США Джордж Буш - старший, який служив у 51-й ескадрильї торпедоносців (VT-51). Другого вересня 1944 року його літак збили над островом Тітідзіма. Буш був єдиним членом екіпажу, яким вдалося врятуватися.

Авіаносець USS Wasp спустили на воду в 1940 році. Він узяв активну участь у Другій світовій війні: навесні 1942 року авіаносець доставляв британські винищувачі Spitfire з Великобританії в обложену німцями Мальту.

Авіаносець USS Wasp popularmechanics.com

Брав участь корабель і у війні в Тихому океані. У вересні 1942 року авіаносцю не пощастило: в результаті атаки японської авіації у нього потрапила пара торпед. Врятувати корабель не представлялося можливим: потім його затопили торпедами з есмінця "Ленсдаун". У результаті нападу загинули 176 осіб, і було поранено 366 із загальної чисельності екіпажу в 2162 моряки.

Авіаносець USS Wasp popularmechanics.com

Авіаносець USS Wasp popularmechanics.com

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