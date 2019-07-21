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Біля берегів Африки загорілося українське судно: зник моряк

2.5т Читати матеріал російською

Біля берегів Західної Африки 20 липня загорівся український траулер "Іван Голубець", після чого зник один член екіпажу.

Моряка-моториста намагаються знайти його колеги, пише "Думська", посилаючись на інформацію екіпажу.

Також встановлюється ступінь пошкоджень судна. Океанський корабель йшов під грузинським прапором. На початку липня його зафіксували біля порту Нуадібу в Мавританії.

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"Після цього "Голубець" із невідомих причин відключив передавальний пристрій і зник з електронних карт", – уточнили в ЗМІ.

Пожежа на українському кораблі

Пожежа на українському кораблі

"Думська"

Пожежа на українському кораблі

Пожежа на українському кораблі

"Думська"

Як писав OBOZREVATEL, в травні в порту міста Сєвєроморськ (Росія) загорівся десантний корабель Північного флоту "Митрофан Москаленко".

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Пигин Макс
Пигин Макс
Украинское судно, под грузинским флагом. Не удивительно что оно пропало...
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Траулер декоммунизировался! Иван Голубец - Герой Советского Союза, погиб при обороне Севастополя
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Ждём мощного заголовка: пропавший моряк оказался агентом кремля, устроил пожар и скрылся!
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