Біля берегів Африки загорілося українське судно: зник моряк

Біля берегів Західної Африки 20 липня загорівся український траулер "Іван Голубець", після чого зник один член екіпажу.

Моряка-моториста намагаються знайти його колеги, пише "Думська", посилаючись на інформацію екіпажу.

Також встановлюється ступінь пошкоджень судна. Океанський корабель йшов під грузинським прапором. На початку липня його зафіксували біля порту Нуадібу в Мавританії.

"Після цього "Голубець" із невідомих причин відключив передавальний пристрій і зник з електронних карт", – уточнили в ЗМІ.

Пожежа на українському кораблі "Думська"

Пожежа на українському кораблі "Думська"

Як писав OBOZREVATEL, в травні в порту міста Сєвєроморськ (Росія) загорівся десантний корабель Північного флоту "Митрофан Москаленко".

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