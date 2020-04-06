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6 квітня • оновлено в 14:33
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Масштабна пожежа в аеропорту Флориди знищила понад 3500 авто

2.5т
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Біля аеропорту у Флориді (США) спалахнула масштабна пожежа, яка пошкодила і знищила понад 3,5 тисячі орендованих автомобілів.

Інцидент трапився в аеропорту Southwest Florida International Airport біля міста Форт-Майерс 3 квітня, передає Daily Mail. Дим було видно за 32 км. До вечора пожежникам вдалося впоратися із загорянням на 95%.

Машини перебували у трав'янистому районі, який використовувався компаніями по прокату автомобілів. Пожежникам вдалося стримати полум'я, використовуючи вертольоти, щоб скидати воду на вогонь.

Вогняний апокаліпсис в аеропорту Флориди: масштабна пожежа знищила понад 3500 авто

Пожежу пов'язують з рекордними температурами повітря і малою кількістю опадів у березні. В цілому по штату цей рік сухіший, ніж зазвичай.

Вогняний апокаліпсис в аеропорту Флориди: масштабна пожежа знищила понад 3500 авто

Twitter \ Charlotte County Sheriff's Office

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чорнобильській зоні відчуження поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва 4 квітня спалахнула масштабна пожежа.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
США
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