Вогняний апокаліпсис в аеропорту Флориди: масштабна пожежа знищила понад 3500 авто

Біля аеропорту у Флориді (США) спалахнула масштабна пожежа, яка пошкодила і знищила понад 3,5 тисячі орендованих автомобілів.

Інцидент трапився в аеропорту Southwest Florida International Airport біля міста Форт-Майерс 3 квітня, передає Daily Mail. Дим було видно за 32 км. До вечора пожежникам вдалося впоратися із загорянням на 95%.

Машини перебували у трав'янистому районі, який використовувався компаніями по прокату автомобілів. Пожежникам вдалося стримати полум'я, використовуючи вертольоти, щоб скидати воду на вогонь.

Пожежу пов'язують з рекордними температурами повітря і малою кількістю опадів у березні. В цілому по штату цей рік сухіший, ніж зазвичай.

Twitter \ Charlotte County Sheriff's Office

View from the Huey pic.twitter.com/arPbTPE6dN — Charlotte County Sheriff's Office (@CCSOFLSheriff) April 4, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чорнобильській зоні відчуження поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва 4 квітня спалахнула масштабна пожежа.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram