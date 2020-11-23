Азербайджанські війська продовжують займати раніше окуповані Вірменією території, що має продовжитися до 1 грудня. До цього часу вірменські війська мають покинути обумовлені території і перша фаза деокупацію на цьому мала би бути закінчена. Але як відомо, з цих територій йде і мирне населення Вірменії, яке жило на цих територіях. А все це разом, дає підстави міркувати про це в двох напрямках.

Перше з них пов'язане з тим, як вірменське населення покидає цю територію. Тут треба уявляти, що подібні ситуації траплялися не раз і не два і цивільні люди, які вважають цю землю своєю, вели себе двома способами. Вони або залишалися на місці, незважаючи ні на що, або організовано йшли.

Наприклад, Велике Герцогство Люксембург, за тисячолітню історію, відносно недовгий час існувало у вигляді самостійної держави. Більшу ж частину часу, ці землі входили до складу великих і на той момент – більш успішних державних утворень.

Проте, жителі завжди знаходилися на власній землі і незважаючи на нечисленність, зберегли свою історію, мову і традиції. А зараз ця країна демонструє один з найвищих рівнів життя в Європі і світі. Причому, самі вони пишаються тим, що завжди залишалися на своїй землі і тим, що вони залишилися люксембуржцями.

Але були і варіанти повного результату мирного населення з тих чи інших земель, перед лицем ворога. Так, наприклад, сталося зі Східною Прусією, звідки вийшло все мирне населення, в напрямок Німеччини. Цей епізод відомий тим, що "мірняк" не встиг відкочуватися разом з лінією фронту і червона армія зачепила "хвіст" виходить колони. Ну і як завжди, більшовики мародерів так, що у сторонніх спостерігачів волосся ставало дибки.

Якби справа обмежувалася тільки грабежами, то це було б в рамках "пристойності" і таких випадків історія знала багато, але такого насильства, навряд чи хтось міг бачити раніше, в плані масштабів. Більшовики гвалтували всі, що ворушилося, від маленьких дітей, до бабусь, а потім – просто добивали. Іноді – просто вбивали тому, що була гарантована безкарність.

Загалом, це були десятки, якщо не сотні тисяч Чикатило, з яких зняли намордники і пустили робити все, що їм продиктує хвора фантазія. Вони це і робили. І якщо порівняти те, що робив відомий маніяк з тим, що витворяли червоноармійці, то на їх фоні він був би сопливих дилетантом і навіть у чомусь – альтруїстом і філантропом.

Це все до того, що мені особисто довелося спостерігати особи "оперів", які щойно приїхали з одного з місць події, де була виявлена жертва Чикатило. У старі часи, опера розшуку були самим безпринципними і цинічними типами, яких навряд чи можна було чимось збентежити, але тут у них був "вид на Мадрид". Це був єдиний раз, коли я бачив цю публіку в такому стані.

До речі, цікава і тепер – символічна деталь. Як відомо, Чикатило був жителем Ростовської області РФ, а самій його "північної" жертвою, був хлопчик в українському місті. Наскільки я пам'ятаю, на території України у нього була всього одна жертва – ця. Так ось, назва цього невеликого містечка – Іловайськ. Виходить, що з Ростовської області РФ, в Українське місто Іловайськ, в'їхав злочинець, щоб зробити мерзенне злочин. Символізм, однако. РФ зараз має вигляд одного величезного Чикатило.

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