"Більше спілкуватися з Росією": НАТО занепокоїла скритність Москви

Країнам Заходу необхідно підтримувати більш тісні контакти з Росією, щоб краще розуміти наміри один одного.

Про це заявив головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Кертіс Скапаротті, передає "РИА Новости". На його думку, недостатньо активний діалог між державами може призвести до збройної конфронтації.

"За часів холодної війни ми розуміли сигнали один одного. Ми розмовляли. Мене турбує те, що сьогодні ми не знаємо їх (росіян – Ред.) так само добре", – сказав він.

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При цьому Скапаротті акцентував увагу на тому, що спілкування і взаємодія сторін є "важливою частиною стримування".

"Тому я думаю, що нам потрібно більше спілкуватися з Росією. Це гарантувало би, що ми розуміємо один одного і чому ми робимо те, що робимо", — пояснив головнокомандувач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАТО посилив свою бойову групу в Естонії чотирма багатоцільовими британськими вертольотами AW159 Wildcat.

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