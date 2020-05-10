Більше, ніж у Другій світовій: вчені спрогнозували неймовірну кількість жертв коронавірусу в Британії

Остаточна кількість загиблих в результаті коронавірусу COVID-19 у Великобританії може бути більшою, ніж у Другій світовій війні.

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Як пише Daily Mail, дослідники передбачають, що без вакцини Британія може бути змушена продовжувати заходи соціального дистанціювання до 2024 року, щоб перемогти коронавірус.

Названо перспективи Великобританії на найближчі 5 років

Професор Брістольського університету Філіп Томас спрогнозував, що якщо країна зануриться в рецесію, то більше 675 тис. осіб можуть померти від вірусу, поганої охорони здоров'я та зубожіння протягом наступних п'яти років.

Для порівняння, під час Другої світової війни загинули 525 тис. цивільних і військових з Британії.

"Політика поступового виходу з режиму карантину протягом п'яти років призведе до скорочення втрат від коронавірусу, але й до набагато більшої загибелі людей в результаті зубожіння нації", – зазначив Томас.

Як писав OBOZREVATEL, Великобританія вже вийшла на перше місце в Європі за кількістю смертей від коронавірусу. Станом на 10 травня на Туманному Альбіоні зафіксовано 31 587 смертей.

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