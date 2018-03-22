Більше доби допиту: екс-президента Франції Саркозі відпустили

Екс-президента Франції Ніколя Саркозі відпустили з-під варти після допиту, який тривав більше доби.

Його підозрюють в незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії. Йдеться про події майже 11-річної давності, передає ВВС.

При цьому 63-річний Саркозі все ще перебуває під слідством.

Нагадаємо, політик був затриманий 20 березня. Йому пред'явлені звинувачення у справі про можливе фінансування Лівією його переможної президентської кампанії в 2007 році.

Син померлого в 2011 році лівійського диктатора Муаммара Каддафі Саїф аль-Іслам заявив про готовність дати свідчення проти Саркозі. Він нібито був свідком перших поставок грошей Клоду Гуанту, колишньому начальнику штабу Саркозі в Тріполі.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше експерт-міжнародник Сергій Толстов розповів, що якщо слідство доведе, що виборча кампанія Саркозі фінансувалася з-за кордону, йому може загрожувати звинувачення у зраді.