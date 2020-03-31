Понад 400 осіб за добу: у Франції трапився стрибок смертності від COVID-19

У Франції за минулу добу, 30 березня, від коронавірусу COVID-19 померли 418 осіб. Всього в країні зареєстрували 3024 летальних випадків.

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Про це повідомляє Служба громадського здоров'я, передає France24.

Всього у Франції підтвердили 44550 випадків зараження китайським вірусом, зазначив директор генеральної дирекції міністерства охорони здоров'я країни Жером Саломон. При цьому він додав, що число заражених може бути вище, оскільки пацієнти все ще проходять тестування.

Коронавірус у Франції

За словами Саломона, найбільш надійним показником поширення вірусу є щоденні госпіталізації хворих.

"З кінця цього тижня у нас повинно бути менше людей, які прибувають до лікарні і надходять в реанімацію", – зазначив він.

Саломон вказав, що 5107 пацієнтів перебували в тяжкому стані і потребують життєзабезпечення.

Додамо, що у Франції з 17 березня ввели особливий режим карантину через епідемію коронавірусу COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції заявили, що протималярійний препарат гидроксихлорохин нібито може позбавити коронавірус здатності заражати людей за 6 днів.

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