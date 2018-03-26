Трагедія в Кемерово: в Росії заявили, що могли загинути більше 200 чоловік

Під час пожежі в ТЦ "Зимова вишня" в Кемерово в трьох заблокованих кінозалах знаходилося близько 500 чоловік, що говорить про те, що загиблих може бути набагато більше, ніж 56 осіб, про яких говорять офіційні джерела.

У коментарі "Обозревателю" російська опозиціонерка Ольга Курносова заявила, що за неофіційними даними від пожежних, лікарень і правоохоронних органів, число загиблих під час пожежі досягло 237 чоловік. Щонайменше 2/3 з них діти.

"Принаймні відомо про 4 автобуси з дітьми, яких привезли на прем'єру мультика, і кінотеатри були забиті під зав'язку. Там один кінозал на 253 людини і два десь по 150 осіб кожний. Плюс, інші місця торгового центру", – говорить Курносова.

Однією з ймовірних версій, як вважає російська опозиціонерка, є несправна проводка, так як сам ТЦ переробляли з фабрики без урахування норм пожежної безпеки.

"Вона набагато більш ймовірна виходячи з того, що були великі порушення при переробленні будівлі під ТЦ, не було дотримано всіх норм пожежної безпеки. Не працювала система не те, що пожежогасіння, а не працювала навіть система оповіщення, не було навіть сирени", – розповіла Курносова.

Також вона повідомила про вину супроводжуючих, двох батьків і вчительки, які попросили закрити дітей в кінотеатрі, поки самі гуляли по торговому центру.

"Те, що нам відомо, принаймні про один зал, що супроводжуючі особи, двоє батьків і вчителька, не хотіли дивитися мультик, а пішли гуляти по торговому центру і попросили закрити дітей, це те, що говорять. Можливо закривали, щоб хтось без квитка не проліз. У будь-якому випадку це заборонено за правилами пожежної безпеки, при цьому, коли все почалося двері не відкрили", – говорить Курносова.

За словами російської опозиціонерки, так як під час пожежі в кінотеатрах знаходилося близько 500 чоловік, кількість загиблих може зрости до 400 осіб.

Як раніше повідомляв "Обозреватель", причиною смертельного пожежі в ТЦ "Зимова вишня" в російському Кемерово стала недбалість.