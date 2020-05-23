Більше 20 см: у США випав рекордно гігантський град. Фото і відео

Тимур Григоренко Світ 16:52, 23.05.2020 Оновлено: 16:54, 23.05.2020

В американському місті Беркбернетт, штат Техас, випав гігантський град. Деякі крижані брили досягали діаметру (20,3 - 21 см), що більше раніше зафіксованого світового рекорду.

Про це в Facebook повідомив кандидат географічних наук, синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич.

У США випав рекордно величезний град
Facebook Ігор Кибальчич

"Офіційно на даний момент найбільша градина в світі була виявлена в містечку Вівіан, Південна Дакота, США 23 липня 2010 року. Її діаметр складав рівно 8 дюймів (20,32 см). Таким чином, якщо найближчим часом Національна служба погоди США підтвердить передбачуваний розмір нового зразка, то вона стане найбільшою з коли-небудь знайдених ", – йдеться в повідомленні.

Метеоролог додав, що показані на фото градини, це єдиним крижаніимконгломератом, а не зліпленими докупи дрібними частини граду.

У США випав рекордно величезний град
Facebook Ігор Кибальчич
Град пробив дах будинку
Facebook Ігор Кибальчич
У США випав рекордно величезний град
Facebook Ігор Кибальчич
У США випав рекордно величезний град
Facebook Ігор Кибальчич
У США випав рекордно величезний град
Facebook Ігор Кибальчич
У США випав рекордно величезний град
Facebook Ігор Кибальчич

Нагадаємо, що в Мексиці і Китаї випав град, форма якого дуже нагадує коронавірус. Незвичайне природне явище налякало багатьох людей, і вони побачили в ньому знаки згори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики розповіли, що в Україні очікується літо року з ураганами, градом і спекою.

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