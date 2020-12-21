Більше 20 країн закрили авіаперельоти з Британією через коронавірус, який мутував

Станом на ранок 21 грудня більше 20 країн обмежили авіасполучення з Великобританією після виявлення в країні нового виду коронавірусу, який отримав назву N501Y.

В основному країни припинили авіарейси, закривши польоти в обидва боки. Однак деякі країни тільки посилили карантинні заходи для прибулих, передає CNN .

Наступні країни перестали приймати рейси з Британії: Австрія, Аргентина, Німеччина, Данія, Польща, Ірландія, Італія, Кувейт, Швеція, Литва, Чехія, Хорватія, Канада, Колумбія.

Повністю авіасполучення з країною (в обидві сторони) закрили Болгарія, Латвія, Естонія, Швейцарія, Марокко, Фінляндія, Ізраїль, Туреччина, Іран, Саудівська Аравія.

Греція і Грузія ввели карантин для прибулих з Британії. В Іспанії посилили перевірки ПЛР-тестів у новоприбулих.

Відзначимо, що перелік країн не повний і список продовжує поповнюватися. Україна поки не відреагувала на цю ситуацію з Британією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Лондоні (Англія), Уельсі і Шотландії ввели найвищий 4-ий рівень обмежень у зв'язку з поширенням коронавірусу (COVID-19) і появою нового штаму.