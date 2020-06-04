Більше 120 тис. заразилися за добу: статистика щодо коронавірусу на 4 червня. Постійно оновлюється

Станом на 4 червня кількість заражених коронавірусом в Україні та світі перевищила 6,5 млн. Тільки за останню добу COVID-19 захворіло понад 120 тисяч осіб.

В Ірані почалася друга хвиля коронавірусу. При цьому в Туреччині кількість нових випадків інфікування за місяць знизилася майже вдвічі.

OBOZREVATEL постійно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 24 823 особи. Померли 735 пацієнтів, одужали 10 440.

Країнами-лідерами за кількістю хворих залишаються США (більше 1,9 млн), Бразилія (більш 584 тис.) і Росія (більше 432 тис.).

У китайському місті Ухань, звідки поширився коронавірус, на захворювання перевірили 10 млн чоловік. COVID-19 виявили всього у 300.

В Ірані повідомили про понад 3 тисячі нових випадків інфікування. Це є найбільшим добовим приростом за останні два місяці.

Головне за 4 червня:

6:30 – У США вибрали п'ять компаній, які займуться виробництвом вакцини від коронавірусу, пише The New York Times. Говориться про вакцини компаній Moderna, Merck, Johnson & Johnson, Pfizer і британсько-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca у співпраці з Оксфордським університетом. Вони отримають додаткове державне фінансування і допомогу в проведенні клінічних випробувань.

5:18 – Лікарі розповіли, що COVID-19 небезпечний для людей з гіпертензією.

2:40 – Команда вчених з Ізраїлю в ході дослідження з'ясували, що нікотин "конкурує" з коронавірусом і блокує його.

1:08 – Найбільший європейський лоукостер Ryanair на тлі пом'якшення карантину планує з 6 липня відновити авіаперельоти з України в Італію.

00:28 – В Ірані повідомили про понад 3 тисячі нових випадків інфікування. Це є найбільшим добовим приростом за останні два місяці.

00:05 – Вісім нових випадків коронавірусної хвороби за добу лабораторно підтвердили в Донецькій області.