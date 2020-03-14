Більше 10 трупів у болоті: спливло страшне фото блокади Ленінграда

У блокадному Ленінграді трупи загиблих лежали прямо в болоті на міських пустирях.

Моторошний архівний знімок був опублікований в Twitter-акаунті "Війна в Історії". На ньому троє людей з возом дивляться на десяток тіл, замотаних в простирадла і покривала (щоб подивитися фото, проскролльте новину до кінця).

"Вивезення трупів з пустиря Волкового кладовища в блокадному Ленінграді. СРСР. Блокада Ленінграда. 1942 рік", – йдеться у підписі до фото.

Вивіз трупів з пустиря Волкова кладовища в блокадному Ленінграді. СРСР. Блокада Ленінграда. 2МВ. 1942 р pic.twitter.com/yKZULmBer7 - Війна в Історії (@VojnavIstorii) March 13, 2020

Військова блокада Ленінграда (нині – Санкт-Петербург) німецькими, фінськими та іспанськими військами тривала з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року – 872 дні.

У січні-лютому 1944 року радянські війська провели Ленінградсько-Новгородську операцію, в результаті якої противник був відкинутий на 220-280 кілометрів від південних рубежів міста.

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