Білоруський прикордонник записав потужне звернення через свавілля силовиків. Відео

Співробітник Прикордонної служби Білорусі, капітан Олександр Васько публічно засудив жорсткі розгони протестувальників правоохоронцями.

За словами офіцера-прикордонника в/ч 2141, силовиків, які били громадян, складно назвати людьми. Про це військовий сказав у відеозверненні, яким поділився YouTube-канал "TUT.BY. Політика" (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

"Білоруси, я вас люблю. У цей дуже важкий для нашої країни час ви прокинулися і згуртувалися. Такого рівня консолідації нації не знала новітня історія Білорусі", – сказав Васько.

Він зазначив, що людей об'єднало непереборне бажання жити у вільній країні, "вільній від диктатури та насильства".

Капітан додав, що йому "хотілося кричати на весь голос", коли він дивився на події минулого тижня.

"Минулого тижня у мене в голові було питання – як же так, ви ж наші пацани. Але з часом приходить осмислення і я змушений визнати, що це не наші пацани, їх людьми назвати складно", – сказав прикордонник про силовиків.

Він розповів, що служить в армії 13 років. "Я мріяв служити своїй Батьківщині і своєму народові. Я хотів охороняти мир і спокій на нашій землі, хочу цього і зараз, але поки поліція та армія захищають інтереси тільки однієї людини, це неможливо", – заявив Васько.

"Хочу звернутися до представників так званих правоохоронних органів. Сила не в зброї, не в тюрмах і не в автозаках. Сила в правді. У тому, щоб стріляти в беззбройних людей, немає честі. Виконайте свою клятву і будьте з народом", – підсумував військовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL: