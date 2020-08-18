Білоруський прикордонник записав потужне звернення через свавілля силовиків. Відео

Співробітник Прикордонної служби Білорусі, капітан Олександр Васько публічно засудив жорсткі розгони протестувальників правоохоронцями.

За словами офіцера-прикордонника в/ч 2141, силовиків, які били громадян, складно назвати людьми. Про це військовий сказав у відеозверненні, яким поділився YouTube-канал "TUT.BY. Політика" (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

"Білоруси, я вас люблю. У цей дуже важкий для нашої країни час ви прокинулися і згуртувалися. Такого рівня консолідації нації не знала новітня історія Білорусі", – сказав Васько.

Він зазначив, що людей об'єднало непереборне бажання жити у вільній країні, "вільній від диктатури та насильства".

Капітан додав, що йому "хотілося кричати на весь голос", коли він дивився на події минулого тижня.

"Минулого тижня у мене в голові було питання – як же так, ви ж наші пацани. Але з часом приходить осмислення і я змушений визнати, що це не наші пацани, їх людьми назвати складно", – сказав прикордонник про силовиків.

Він розповів, що служить в армії 13 років. "Я мріяв служити своїй Батьківщині і своєму народові. Я хотів охороняти мир і спокій на нашій землі, хочу цього і зараз, але поки поліція та армія захищають інтереси тільки однієї людини, це неможливо", – заявив Васько.

"Хочу звернутися до представників так званих правоохоронних органів. Сила не в зброї, не в тюрмах і не в автозаках. Сила в правді. У тому, щоб стріляти в беззбройних людей, немає честі. Виконайте свою клятву і будьте з народом", – підсумував військовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У МВС Білорусі раніше визнали, що під час мітингу проти результатів виборів загинула одна особа. Силовики стверджують, що чоловік намагався кинути вибуховий пристрій у сторону правоохоронців і він нібито вибухнув у його руці.

Розслідувачі спростували цю версію і заявили, що 34-річний Олександр Тарайковський помер у результаті пострілу спецназівця, а не від детонації невідомого пристрою.

15 серпня в місті пройшла масштабна акція пам'яті загиблого Тарайковського. До метро "Пушкінська", де загинув активіст, прийшли тисячі людей.

Смертельне поранення учасника протестів потрапило на фото.

17 серпня в Білорусі офіційно підтвердили другу смерть під час протестів – загиблим виявився 25-річний Олександр Віхор.

18 серпня Міністерство внутрішніх справ підтвердило ще одну смерть – двома днями раніше на Партизанському проспекті в Мінську загинув 19-річний хлопець.

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