Білоруський опозиціонер: Лукашенку залишилося не більше двох років, на багнетах довго не всидить

Так звана інавгурація незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка нагадувала "спецоперацію" і призначення тимчасового керуючого на захопленій окупантами території. Ця церемонія – ще одне підтвердження того факту, що за Лукашенка не голосувало 80% виборців.

Дипломатичні відносини між Україною і Білоруссю будуть досить складними, але економічні зв'язки не постраждають. Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив білоруський опозиційний політик Сергій Калякін.

– Резиденція президента Білорусі називається Палац Незалежності. "Інавгурація" Лукашенка, яка пройшла в ньому, – це знаково? Наскільки легітимно? Якщо я не помиляюся, інавгурацію, як мінімум, мають транслювати на телебаченні, і церемонія повинна відбуватися в парламенті. Чи ні?

– Загалом це дивовижна так звана інавгурація. Вона шоста в історії Лукашенка. Я пам'ятаю всі п'ять, які були до цього, але такого ще не було.

Дивовижні слова, що вимовив Лукашенко: "інавгурація – це день нашої перемоги". Як я розумію, малася на увазі перемога білоруського народу. Але перемогу не святкують в обложеній фортеці. А інавгурація відбувалася в Палаці Незалежності, який був оточений спецтехнікою, представниками силових структур, військовими. А готувалася в обстановці суворо секретності.

З порушенням закону, церемонія не транслювалася на телебаченні та радіо. Це було більше схоже не на святкування, яке проводять на площах у всіх містах, селах тощо, а на спецоперацію.

У мене виникла асоціація з призначенням якогось тимчасового керуючого на захопленій окупантами території. Я думаю, що ті, хто готував цей захід, хто пішов таким шляхом, просто вкотре зробили дурість.

– Чи можна оскаржувати цю так звану інавгурацію?

– Люди оскаржують сам факт обрання Лукашенка. Він цією інавгурацією підтвердив, що ніякі 80% громадян за нього не голосували. Тому що інавгурацію не проводять за зачиненими дверима як спецоперацію, коли за тебе проголосували 80% виборців.

Навіщо заперечувати інавгурацію людини, яка не обрана?

Сьогодні основна вимога, яка висувається білоруським народом, яку сотні тисяч людей демонструють на площах і у всіх містах республіки – Лукашенко має піти і мають відбутися нові справедливі вибори.

– Опозиція оголосила про безстрокову акцію протесту. Наскільки вона буде ефективною? Адже вже півтора місяця ми бачимо, як люди виходять на вулиці, але Лукашенка це не зупиняє.

– Ті протести, які сьогодні відбуваються, я впевнений, триватимуть. Після інавгурації, я впевнений, буде наростання протестних настроїв і протестних виступів громадян.

Вони ведуть себе мирно. Йде мирний тиск на владу. І через цей тиск, через цю демонстрацію йде зміна в головах людей, зокрема й тих, хто перебуває при владі.

– Дійсно, все відбувається мирно, зміни в головах. Але в головній голові, від якої все залежить – у голові Лукашенка – змін немає. Він навіть провів інавгурацію, нехай навіть незаконну. Чи можуть розвиватися протести? Чи ви граєте в дуже довгу – пів року, рік?

– Насправді все відбувається не так, як хтось планує. Всі події, які відбувалися, зокрема і події в Україні, не розписуються заздалегідь по днях – грати в довгу або в коротку.

Іноді все вирішується протягом години-двох, а іноді й кількох хвилин. Але все це є наслідком цього довгого процесу. Те, до чого сьогодні прийшла Білорусь, ми йшли 26 років.

Для багатьох несподівано змінилася ситуація, змінилася свідомість людей, поведінка білорусів, про яку ніхто не міг сказати ще три місяці тому.

Я впевнений, що тільки мирним шляхом можна відсторонити Лукшенка від влади. Це буде корисно для країни, для Білорусі.

Невідомо, як поведуть себе підприємства. Сьогодні є вимога заводів про те, що Лукашенко повинен піти. На багатьох підприємствах ведеться така передстрайкова робота. Цілком можливо, що стане промисловість.

А як себе поведуть ті ж силовики, які сьогодні оточують Лукашенка, теж ніхто не знає. Багато з них теж втомилися від того, що вони повинні захищати не зовсім адекватну людину.

Ну а якщо в Лукашенка нічого в голові не зміниться, то одна людина не вирішує проблему країни. Я не можу стверджувати, що все відбудеться так, але на багнетах довго всидіти не можна. Можливо, це буде місяць-два, а може, два дні. Але я відводжу Лукашенку не більше двох років на його президентство.

– Чого далі чекати у відносинах України і Білорусі? Лукашенко вже записав нас до "чорного списку". Наш глава МЗС озвучив позицію України, що ми не вважаємо вибори в Білорусі чесними й прозорими.

– На жаль, загалом подальше перебування Лукашенка при владі веде до міжнародної ізоляції країни, до самоізоляції. Сьогодні не тільки Україна – з десяток країн сказали про те, що вони не визнають ні інавгурацію, ні Лукашенка президентом нашої країни.

Це, безумовно, шкодить відносинам двох країн – України та Білорусі. Але проблема не в країнах, не в людях, а в тому, що людина не хоче покинути владу, яка їй за законом не належить.

Цю проблему потрібно вирішувати, але її вирішать самі білоруси.

– Ви могли б спрогнозувати, якими будуть відносини між Мінськом і Києвом до кінця року на офіційному рівні?

– Вони будуть дуже складними. Я не думаю, що буде якесь спілкування між президентами двох країн, це неможливо. Можуть бути якісь відносини на рівні урядів. Думаю, економічні відносини не постраждають жодним чином.

Що стосується дипломатичних, політичних відносин, то тут виникають серйозні проблеми, які Білорусь створила для себе. Не тільки у взаєминах з Україною, але й з усім іншим світом.

Окремо можна виділити Росію, яка визнала Лукашенка президентом. Тут у Лукашенка не буде таких формальних проблем. Але існують глибинні проблеми, які нікуди не поділися.