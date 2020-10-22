Білоруській опозиції присудили премію Сахарова-2020

Європейський парламент присудив опозиції Білорусі премію імені Андрія Сахарова "За свободу думки" за 2020 рік.

Всіх лауреатів було оголошено на пленарній сесії представницької асамблеї ЄС, що проходила в Брюсселі 22 жовтня. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Нарада голів фракцій Європейського парламенту вирішила присудити премію імені Сахарова демократичній опозиції Білорусі", – сказав глава Європарламенту Давид Сассолі.

Він також назвав всіх лауреатів з Білорусі: ініціаторів Координаційної ради білоруської опозиції – кандидату в президенти Світлану Тихановську, письменницю і нобелівського лауреата Світлану Алексієвич, а також активістів Марію Колесникову, Ольгу Ковальковуу, Вероніку Цепкало.

Зазначається, що в список білоруських лауреатів також увійшли опозиціонери Сергій Тихановський, Алесь Беляцкий, Сергій Дилевський, Степан Путило і Микола Статкевич.

Нагадаємо, що премія "За свободу думки" імені Сахарова – це нагорода в сфері прав людини, заснована в 1988 році Європейським парламентом на честь Андрія Сахарова. Вона вручається особам, які зробили "винятковий внесок у боротьбу за права людини на всій земній кулі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідерів опозиції Білорусі Світлану Тихановську, Марію Колесникову і Вероніку Цепкало висунули на Нобелівську премію миру-2021. Їхні кандидатури подав депутат парламенту Норвегії від Християнської народної партії Гейр Тускедал.