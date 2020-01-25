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25 січня • оновлено в 19:05
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Білоруський літак за наказом розвернули у дорозі: що трапилося

8.6т
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У Гродно (Білорусь) здійснив екстрену посадку літак "Белавіа", який слідував з Мінська в Мюнхен. Після посадки з авіалайнера зняли шість пасажирів.

Згідно з даними на порталі з відстеження польотів flightaware, літак розвернувся в Білорусь, вже перебуваючи над Польщею, передає TUT.BY.

"Спочатку рейс затримали на 3 години, пояснюючи це тим, що була технічна несправність системи подачі води (або щось пов'язане з водопостачанням). У підсумку пасажирів посадили на рейс, і ми злетіли. До Мюнхена летіти близько 2 годин, по закінченні приблизно цього часу ми почали знижуватися, і яке ж було наше здивування, коли командир екіпажу сказав, що через технічну несправність ми змушені зробити екстрену посадку в Гродно", – розповів один з пасажирів.

Карта польоту літака

Карта польоту літака

flightaware

Після посадки в Гродно пасажирів не випускали з літака. Однак пізніше прикордонники вивели шістьох пасажирів, чиї імена не названі.

"Після близько 20 хвилин в літак увійшла група прикордонників та митників. Прикордонник оголосив по гучному зв'язку про те, що зараз він назве 6 осіб, якщо ми почули своє прізвище, то повинні встати, забрати свою ручну поклажу і багаж і пройти з ним" , – зазначив пасажир.

За словами свідків, приблизно через 20 хвилин після того, як зняли з рейсу шість чоловік, всіх попросили вийти з літака в автобус і взяти з собою ручну поклажу, щоб лайнер дозаправили паливом. Після того як пасажири повернулися на борт, їм оголосили, що технічні несправності усунені.

Літак "Бєлавіа"

Літак "Бєлавіа"

У МВС Білорусі, прикордонній та "Белавіа" не коментували інцидент. В результаті НП пасажири літака запізнилися в Мюнхен на шість годин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в аеропорту Єкатеринбурга (Росія) здійснив аварійну посадку пасажирський літак Airbus А320 авіакомпанії Ural Airlines, який вилетів до Сімферополя.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Білорусь
Тег
літак
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