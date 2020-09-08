Білоруські опозиціонери у Києві: Колесникова відважно зірвала операцію спецслужб

Виконавчий секретар і прессекретар Координаційної ради Білорусі Іван Кравцов та Антон Родненков прибули до Києва.

Вони дали прес-конференцію в Києві 8 вересня, на якій розповіли подробиці про те, як вони покинули Білорусь і опинилися в Україні (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Опозиціонери подякували членкині Координаційної ради Марії Колесниковій за те, що вона зірвала спецоперацію білоруських спецслужб.

Родненков і Кравцов заявили, що після зникнення Колесникової вони прийшли до неї в квартиру, де невідомі люди заштовхали їх в автобус і наділи мішки на голову.

Активісти зазначили, що їх відвезли до приміщення Комітету держконтролю і почали погрожувати кримінальними справами за економічними статтями. Там їм запропонували покинути країну, щоб уникнути ескалації ситуації.

Кравцов додав, що його з Роднєнкова відвезли на кордон з Україною окремо від Колесникової, а потім Івану сказали пересісти в свій автомобіль і заїхати на нейтральну зону. Після цього до нього повинні були підсісти Марія і Антон. Також разом з їх документами перетинали кордон і співробітники спецслужб.

Родненков додав, що Колесникову насильно заштовхали в машину Кравцова, і там вона порвала свій паспорт, а потім вибралася через заднє вікно і пішла пішки назад в Білорусь.

За словами опозиціонерів, коли прикордонники зрозуміли, що Колесникова покинула автомобіль, рух Кравцова і Роднєнкова намагалися заблокувати в нейтральній зоні, але вони пішли від погоні і встигли доїхати до українського прикордонного пункту.

Журналісти запитали активістів, чому вони не вчинили так само як і Марія Колесникова. "Марія дуже сильна людина, я захоплююся їй. Це сильний вчинок, на який вона зважилася. Тому вона один з лідерів опозиції, а я прес-секретар", – відповів Родненков.

Обидва підкреслили, що не збираються просити про політичний притулок в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марію Колесникову викрали у понеділок, 7 вересня, в центрі Мінська.

За словами очевидців, невідомі люди посадили Колесникову в мікроавтобус з написом "Зв'язок" біля Національного художнього музею і відвезли в невідомому напрямку.

Хто така Марія Колесникова і чим вона відома, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.