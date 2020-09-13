Білоруські хакери пообіцяли зробити Лукашенку "дуже боляче"

Білоруське об'єднання "Кібер-партизан" пригрозило зупинити роботу критично важливих для держави серверів в разі нових затримань громадян 13 вересня.

У Telegram-каналі хакери заявили, що в такому разі "Білорусь забуде, що таке податки до того моменту, поки арешти не припиняться і Лукашенко не покине свій пост".

"Олександр Григорович, ми звертаємося особисто до вас: буде дуже боляче, спочатку податкова система ляже, потім електрика в країні закінчиться, потім банківська система ляже... Воно вам треба? Ви так дбаєте про своє оточення... Без проблем, ми в силах і рубль вбити і почати рахунки ваших близьких друзів блокувати. 13 вересня останній шанс одуматися. І ще: ви завтра особисто повинні вийти з гучномовцем з палацу Незалежності і вибачитися перед білоруським народом", – сказано в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, 13 вересня в ході протестів у Мінську та інших містах Білорусі силовики затримали щонайменше 400 осіб. Таким чином, Лукашенко вже порушив вимогу хакерів.