Білоруське телебачення вирізало хустинку з виступу Лукашенка. Відео

Мирослав Семенюк Світ 00:15, 9.08.2020

З виступу президента Білорусі Олександра Лукашенка, який звернувся 4 серпня з посланням до народу, 17 разів вирізали кадри з хустинкою для поту.

Як повідомляє Euroradio Live, версія виступу Лукашенка в прямому ефірі і та, яку опублікувало на YouTube "Общенациональное телевидение Беларуси" (ОТБ), значно відрізняються (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У "відцензурованій" версії вирізали усі моменти, де президент Білорусі витирає з лоба піт хустинкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі звернули увагу на вигляд Лукашенка під час звернення до народу: він був блідий, пітнів і терміново втік.

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