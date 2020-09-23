Білорусів покликали на нові протести після "інавгурації" Лукашенка

У Білорусі опозиціонери засудили таємну "інавгурацію" незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка, а в соцмережах закликали громадян вийти на вулиці на знак протесту.

Білоруський Telegram-канал NEXTA закликав білорусів вийти о 18:00 у центри своїх міст, щоб "показати кінець легітимності щурячого короля". У повідомленні уточнили, що потрібно приходити в відомі точки збору й бути мобільними, пообіцявши дати детальний план пізніше.

"Сьогодні головний щур пробив дно боягузтва. Він знав, що народ із радістю б прийшов на бандитську сходку, щоб коронувати його по-своєму. Але білорусів позбавили такої чудової можливості. Жалюгідна, прихована й убога церемонія, про яку не говорили навіть на держканалах", – сказано в повідомленні.

Також водіїв закликали блокувати дороги і створювати затори для підтримки протестувальників.

"Саме з цього дня він офіційно стає бандитом-самозванцем, який не визнається всім цивілізованим світом", – уточнив Telegram-канал.

Білорусів покликали на нові протести. Telegram-канал NEXTA

Член президії Координаційної ради Павло Латушко заявив, що Лукашенко "провів спецоперацію зі своєї самоінавгураціі". Його слова навів Telegram-канал TUT.by Політика.

"Де радісні громадяни? Де дипломатичний корпус? Чесно кажучи, це більше нагадує злодійську сходку для коронації чергового злодія в законі. Очевидно, що Олександр Лукашенко президент винятково ОМОНу і жменьки брехливих чиновників", – заявив Латушко.

Він також зазначив, що в Лукашенка був шанс піти.

"Але все ж сині пальці зробили свою чорну справу. Диявольська жадоба влади і параноїдальний страх змусили його вкотре порушити закон. Від сьогоднішнього дня він більше не президент Республіки Білорусь. Він просто глава ОМОНу, який без знаків розрізнення орудує на вулицях Білорусі й купки бюрократів", – уточнив опозиціонер.

Латушко відзначив, що у Лукашенка був шанс піти. Telegram-канал TUT.by Політика

Представниця опозиції Білорусі й головна конкурентка Лукашенка на виборах Світлана Тихановська записала відео й заявила, що відтепер буде вважати його нелегітимним президентом.

"Це означає, що його накази силовим структурам тепер нелегітимні й не підлягають виконанню. Я, Світлана Тихановська, є єдиним лідером, обраним білоруським народом. І наше завдання зараз – разом побудувати нову Білорусь", – зазначила Тихановська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Білорусі в середу, 23 вересня, відбулася таємна "інавгурація" незаконно обраного президента Олександра Лукашенка.

В Україні проводитимуть додаткові наради й консультації для того, щоб визначити позицію щодо таємної "інавгурації" самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.